Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave ako prvá na Slovensku umožní tretiakom stredných škôl absolvovať prijímačky.
Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave ako prvá na Slovensku spúšťa prijímačky pre žiakov tretieho ročníka stredných škôl. Úspešný kandidát bude mať garantované miesto na vysokej škole v ďalšom akademickom roku 2026/2027. Informoval o tom Denník N.
Tretiaci stredných škôl sa už teraz môžu do 16. januára prihlásiť na tohtoročné prijímačky. Tie pozostávajú z matematiky a informatiky. Prihláška je bezplatná a nezáväzná. Termín skúšky bude 23. januára.
STU chce týmto rozhodnutím namotivovať talentovaných študentov, aby išli študovať práve k nim. Uchádzači, ktorí budú úspešní, iba pred zápisom v ďalšom akademickom roku doložia maturitné vysvedčenie.