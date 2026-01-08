Tieto telefónne čísla nezdvíhaj a ani nevolaj naspäť.
Mnohí ľudia na Slovensku zaznamenali v posledných dňoch telefonáty z neznámych zahraničných čísel, najmä z Británie a Španielska. Po zdvihnutí hovoru sa ozve automatická správa v slovenčine, ktorá vyzýva adresáta, aby si číslo pridal do aplikácie WhatsApp, informovala o tom Polícia SR na sociálnej sieti.
Odborníci upozorňujú, že ide o podvod. Po nadviazaní komunikácie sa môžu páchatelia snažiť získať osobné údaje alebo informácie o platobných kartách.
Polícia odporúča na takéto hovory nereagovať, čísla nezdvíhať ani im nevolať späť. Neznáme kontakty je vhodné zablokovať a v prípade opakovania informovať mobilného operátora.
Podobný typ podvodu sme tu už mali aj v minulosti. Slovenskom sa šírili telefonáty s falošnými brigádami a investíciami, kde podvodníci ľudí lákali z hovoru na WhatsApp či Telegram a následne ich obrali o úspory, viac sa dočítate v tomto článku.
