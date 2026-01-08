Úrad vlády SR krok maďarskej strany obrátiť sa na Európsku komisiu rešpektuje.
Hlavná poradkyňa maďarského premiéra pre otázky zahraničných Maďarov Katalin Sziliová sa obrátila otvoreným listom na predsedníčku Ursulu von der Leyen. V liste vyzýva Európsku komisiu, aby zasiahla proti nedávnej legislatívnej zmene na Slovensku týkajúcej sa Benešových dekrétov.
Úrad vlády SR vo štvrtok na Facebooku v reakcii na list uviedol, že rešpektuje postup hlavnej poradkyne premiéra Maďarska, ktorá sa obrátila na EK. Podľa servera Budapešť namieta voči novele slovenského Trestného zákona, podľa ktorej sa verejná kritika takzvaných Benešových dekrétov - teda nariadení, ktoré tvorili základ pre vyvlastnenie a vyhostenie etnických menšín po druhej svetovej vojne - stala trestným činom. Porušenie sa trestá odňatím slobody až na šesť mesiacov.
Podľa hlavnej poradkyne maďarského premiéra Katalin Sziliovej je sporné nariadenie v rozpore so základmi európskeho právneho systému. Upozorňuje, že zákon odporuje článku 11 Charty základných práv EÚ, ktorý zaručuje slobodu prejavu, a tiež judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva. Ten podľa nej opakovane zdôraznil, že štát nemôže presadzovať „historickú pravdu“ prostredníctvom trestného práva a kriminalizácia kritických názorov je neprimeraná.
Úrad vlády SR reagoval, že v prípade pochybností o súlade vnútroštátneho zákona s právom EÚ existujú medzi susednými krajinami mechanizmy na ich riešenie. Zároveň uviedol, že hoci považuje novelu Trestného zákona za opodstatnenú, rešpektuje postup maďarskej strany, ktorá požiadala Európsku komisiu o jej posúdenie.