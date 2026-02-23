Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 23. februára 2026 o 19:10
Čas čítania 0:46

Obnova Ukrajiny bude stáť 500 miliárd eur. Zničených je približne 14 percent obytných budov

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Obnova Ukrajiny bude stáť 500 miliárd eur. Zničených je približne 14 percent obytných budov
Zdroj: TASR/AP

Vojna na Ukrajine spôsobila od 24. februára 2022 do konca decembra 2025 priame škody vo výške minimálne 195 miliárd dolárov.

Z najnovších odhadov Svetovej banky, Európskej komisie, Organizácie Spojených národov a ukrajinskej vlády vyplýva, že obnova Ukrajiny po takmer štvorročnej vojne s Ruskom bude stáť približne 588 miliárd dolárov (508,7 miliardy eur). 

Vojna na Ukrajine spôsobila od 24. februára 2022 do konca decembra 2025 priame škody vo výške minimálne 195 miliárd dolárov. Celková suma potrebná na rekonštrukciu krajiny by sa však s najväčšou pravdepodobnosťou podľa správy mohla v najbližších desiatich rokoch vyšplhať až na takmer 588 miliárd dolárov.

Najviac poškodený je východ Ukrajiny a okolie Kyjeva

Konflikt zasiahol najmä sektory bývania, dopravy či energetickej infraštruktúry. „K 31. decembru 2025 bolo poškodených alebo zničených 14 percent obytných budov, čo malo vplyv na viac ako tri milióny domácností,“ tvrdí správa.

Najviac poškodenými sú časti na východe Ukrajiny a v okolí hlavného mesta Kyjev. Približne 75 percent všetkých škôd zaznamenali v oblastiach pozdĺž frontovej línie. Značné finančné prostriedky sa budú musieť vynaložiť aj na sektory poľnohospodárstva, sociálneho zabezpečenia, priemyslu alebo napríklad aj na odmínovanie.

22. februára 2026 o 11:37 Čas čítania 0:38 Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti

Najnovšia odhadovaná suma je približne o 12 percent (60 miliárd dolárov) vyššia ako vlaňajšia (524 miliárd dolárov). Hrubý domáci produkt Ukrajiny predstavuje podľa údajov Svetovej banky približne jednu tretinu z tejto čiastky (190,7 miliardy dolárov).

Vojna na Ukrajine. Ilustračná fotografia.
Vojna na Ukrajine. Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/AP Photo/Emilio Morenatti
21. februára 2026 o 11:16 Čas čítania 0:51 Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
19. februára 2026 o 8:59 Čas čítania 0:20 Známy reťazec so zmiešaným tovarom v Európe zatvára desiatky predajní. Dôvodom sú nízke tržby Známy reťazec so zmiešaným tovarom v Európe zatvára desiatky predajní. Dôvodom sú nízke tržby
19. februára 2026 o 7:10 Čas čítania 0:26 EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce EÚ hľadá nových úradníkov. Ponúka plat skoro 6-tisíc eur mesačne a doživotnú istotu práce
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Vojna na Ukrajine Zahraničie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 14:01
Rodičovský dôchodok, ako si ho poznal, končí. Po novom môžeš poslať 2 % z dane matke aj otcovi, vieme, kedy im prídu peniaze
Rodičovský dôchodok, ako si ho poznal, končí. Po novom môžeš poslať 2 % z dane matke aj otcovi, vieme, kedy im prídu peniaze
dnes o 06:27
Kúpil si jazdené auto? Do 30 dní musíš vybaviť túto zákonnú povinnosť
Kúpil si jazdené auto? Do 30 dní musíš vybaviť túto zákonnú povinnosť
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
dnes o 12:44
Google Street View na Slovensku v roku 2026: Pozri si zoznam miest, kde uvidíš známe autá s kamerami
Google Street View na Slovensku v roku 2026: Pozri si zoznam miest, kde uvidíš známe autá s kamerami
17. 2. 2026 8:07
Sociálna poisťovňa tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
Sociálna poisťovňa tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
pred 2 dňami
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
dnes o 06:27
Kúpil si jazdené auto? Do 30 dní musíš vybaviť túto zákonnú povinnosť
Kúpil si jazdené auto? Do 30 dní musíš vybaviť túto zákonnú povinnosť
dnes o 14:01
Rodičovský dôchodok, ako si ho poznal, končí. Po novom môžeš poslať 2 % z dane matke aj otcovi, vieme, kedy im prídu peniaze
Rodičovský dôchodok, ako si ho poznal, končí. Po novom môžeš poslať 2 % z dane matke aj otcovi, vieme, kedy im prídu peniaze
17. 2. 2026 8:07
Sociálna poisťovňa tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
Sociálna poisťovňa tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
pred 2 dňami
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
Slovenská značka TATRAGOAT končí. Dôvodom sú najmä ekonomické problémy
17. 2. 2026 8:45
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
3
16. 2. 2026 5:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
18. 2. 2026 7:41
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam zdedených pozemkov, ku ktorým sa nikto nehlási. Skontroluj si, či si nezdedil pôdu
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
AKTUÁLNE: Slovensko zasiahlo menšie zemetrasenie. Otrasy hlási najmä Bratislava a okolie
Lifestyle news
VIDEO: Radostná správa z Bojníc. Jedno z medvedích mláďat po zastrelenej matke prvýkrát otvorilo oči
dnes o 15:22
Česko-slovenský film je najlepším dokumentom na Berlinale. Môže bojovať aj o Oscara
dnes o 14:19
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom štadióne
dnes o 13:32
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
dnes o 12:36
Medzi Elordim a Margot Robbie to v Búrlivých výšinách iskrí. Herec prehovoril o ich chémii
dnes o 11:34
Zahraničná influencerka reaguje na podobnosť s Ficom: „Vyzerá ako môj otec...“
dnes o 10:56
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
dnes o 10:14
Britské Oscary BAFTA poznajú víťazov. Toto sú najlepšie filmy a herecké výkony roka 2025
dnes o 09:23
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre nevestu
dnes o 06:00
Zahraničie Všetko
VIDEO: Mexická armáda zabila najhľadanejšieho drogového bosa. Členovia kartelu v reakcii na jeho smrť zakladali požiare
dnes o 08:30
VIDEO: Mexická armáda zabila najhľadanejšieho drogového bosa. Členovia kartelu v reakcii na jeho smrť zakladali požiare
Členovia kartelu v reakcii začali zakladať požiare.
Zelenskyj tvrdí, že Putin už začal tretiu svetovú vojnu. Opäť odmietol odovzdať okupované územia Rusku
dnes o 15:20
Zelenskyj tvrdí, že Putin už začal tretiu svetovú vojnu. Opäť odmietol odovzdať okupované územia Rusku
AKTUÁLNE: Pri Trumpovej rezidencii sa strieľalo. Tajná služba USA zabila narušiteľa
včera o 15:20
AKTUÁLNE: Pri Trumpovej rezidencii sa strieľalo. Tajná služba USA zabila narušiteľa
Tragédia v Rakúsku: Lavína zabila 21-ročného Slováka, skupina zišla z vyznačenej trate
včera o 14:17
Tragédia v Rakúsku: Lavína zabila 21-ročného Slováka, skupina zišla z vyznačenej trate
GALÉRIA: Švédska zbrojárska firma ukázala nové bojové vozidlá pre Slovensko. Prvé kusy dorazia už tento rok
pred 3 dňami
GALÉRIA: Švédska zbrojárska firma ukázala nové bojové vozidlá pre Slovensko. Prvé kusy dorazia už tento rok
Donald Trump zaviedol 10 % clo pre celý svet. Platiť začne už o pár dní
pred 2 dňami
Donald Trump zaviedol 10 % clo pre celý svet. Platiť začne už o pár dní
Ekonomika Všetko
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
pred 3 dňami
Dnešných pracujúcich čakajú nižšie dôchodky. Tieto ročníky budú zasiahnuté najviac
1
pred 3 dňami
Legendárny slovenský závod s takmer 100-ročnou históriou končí. Odišiel im dôležitý zákazník
pred 2 dňami
Huliakove ministerstvo avizuje prísnejší zákon pre prevádzkovateľov ubytovania cez Booking a Aribnb. Hrozí pokutami až 30 000 eur
Zahraničie Všetko
VIDEO: Mexická armáda zabila najhľadanejšieho drogového bosa. Členovia kartelu v reakcii na jeho smrť zakladali požiare
dnes o 08:30
VIDEO: Mexická armáda zabila najhľadanejšieho drogového bosa. Členovia kartelu v reakcii na jeho smrť zakladali požiare
dnes o 15:20
Zelenskyj tvrdí, že Putin už začal tretiu svetovú vojnu. Opäť odmietol odovzdať okupované územia Rusku
pred hodinou
Obnova Ukrajiny bude stáť 500 miliárd eur. Zničených je približne 14 percent obytných budov
Slovensko Všetko
PRIESKUM: Progresívne Slovensko klesá a Smer ich takmer dobehol. Súčasná koalícia by stratila väčšinu v parlamente
dnes o 14:52
PRIESKUM: Progresívne Slovensko klesá a Smer ich takmer dobehol. Súčasná koalícia by stratila väčšinu v parlamente
dnes o 16:00
Šéf slovenského futbalu ručil podvodníkovi majetkom zväzu. SFZ teraz hrozia žaloby za desiatky miliónov
pred 2 hodinami
Na Slovákov číha nový podvod cez SMS správy. Snažia sa ich oklamať trikom so streamovacou službou

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dôležité dátumy v roku 2026: Prehľad kľúčových termínov pre dane, odvody, sociálne dávky a povinnosti počas roka
dnes o 12:30
Dôležité dátumy v roku 2026: Prehľad kľúčových termínov pre dane, odvody, sociálne dávky a povinnosti počas roka
Prehľad kľúčových dátumov ukazuje, kedy musia spozornieť živnostníci, zamestnanci, rodiny s deťmi aj študenti.
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
včera o 15:46
Môžem vrátiť tovar bez udania dôvodu? Vysvetľujeme pravidlá, ktoré platia na Slovensku
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
včera o 11:37
Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
pred 2 dňami
Slováci nám opísali, ako prežívali zemetrasenie: „Chvela sa celá bytovka, najnepríjemnejší bol ten moment neistoty“
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
3
pred 3 dňami
Realitný investor reaguje na Roberta Fica: „Akúkoľvek pomoc napokon zaplatia daňoví poplatníci“
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia