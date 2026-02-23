Vojna na Ukrajine spôsobila od 24. februára 2022 do konca decembra 2025 priame škody vo výške minimálne 195 miliárd dolárov.
Z najnovších odhadov Svetovej banky, Európskej komisie, Organizácie Spojených národov a ukrajinskej vlády vyplýva, že obnova Ukrajiny po takmer štvorročnej vojne s Ruskom bude stáť približne 588 miliárd dolárov (508,7 miliardy eur).
Najviac poškodený je východ Ukrajiny a okolie Kyjeva
Konflikt zasiahol najmä sektory bývania, dopravy či energetickej infraštruktúry. „K 31. decembru 2025 bolo poškodených alebo zničených 14 percent obytných budov, čo malo vplyv na viac ako tri milióny domácností,“ tvrdí správa.
Najviac poškodenými sú časti na východe Ukrajiny a v okolí hlavného mesta Kyjev. Približne 75 percent všetkých škôd zaznamenali v oblastiach pozdĺž frontovej línie. Značné finančné prostriedky sa budú musieť vynaložiť aj na sektory poľnohospodárstva, sociálneho zabezpečenia, priemyslu alebo napríklad aj na odmínovanie.
Najnovšia odhadovaná suma je približne o 12 percent (60 miliárd dolárov) vyššia ako vlaňajšia (524 miliárd dolárov). Hrubý domáci produkt Ukrajiny predstavuje podľa údajov Svetovej banky približne jednu tretinu z tejto čiastky (190,7 miliardy dolárov).