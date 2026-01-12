Podľa vedenia DPMK sa poruchovosť zvýšila pre silné mrazy aj napriek prijatým opatreniam.
Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) odriekol v pondelok približne 170 spojov na linkách 15, 17, 19, 27, 34, 36, 55, 71 a X. Na svojej webovej stránke o tom informoval s tým, že ide o prevádzkové dôvody. Ako spresnil hovorca mesta Dušan Tokarčík, technické problémy pri výprave autobusov MHD spôsobujú silné celodenné a nočné mrazy.
„DPMK bol dnes nútený z prevádzkových a najmä bezpečnostných dôvodov pre pretrvávajúcu vysokú poruchovosť predovšetkým vzduchotechniky vozidiel odrieknuť niektoré spoje na deviatich linkách, ktoré neprešli technickou kontrolou. Opatrenie sa dotklo deviatich z celkového počtu takmer 200 autobusov,“ tvrdí.
Podľa vedenia DPMK sa poruchovosť zvýšila pre silné mrazy aj napriek prijatým opatreniam. Niektoré autobusy ostávali naštartované počas celej noci a maximum z nich bolo vo vyhrievaných priestoroch garáží.
„Celkový objem odrieknutých vozidiel neprekročil päť percent z celodennej výpravy. Z 3486 spojov, ktoré denne vypraví DPMK, odriekli 171 spojov. Tie boli stiahnuté iba z niektorých intervalov frekventovaných liniek, spojov z okrajových častí mesta s intervalom nad 30 minút sa opatrenie nedotklo,“ dodal Tokarčík s tým, že situácia sa postupne stabilizuje.
Košice plánuje nákup 11 elektrobusov
Pripomenul, že mesto Košice a DPMK majú rozpracované a začaté projekty na nákup 11 kĺbových elektrobusov vrátane vybudovania dvoch nabíjacích staníc, nákup 15 krátkych a 15 kĺbových autobusov na CNG pohon, modernizáciu deviatich a nákup desiatich električiek. Celkový objem naplánovaných a čiastočne realizovaných investícií do skvalitňovania dopravy v meste presahuje sumu pol miliardy eur.