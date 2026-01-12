Dráma v centre Bratislavy.
Na bratislavskom Hodžovom námestí došlo v pondelok (12. 1.) po polnoci k útoku nožom, ktorý sa odohral priamo pred jedným z hotelov. Celému incidentu predchádzala ostrá hádka dvoch mužov, ktorá sa však rýchlo vymkla spod kontroly a vygradovala do fyzického násilia.
Jeden z dvojice počas konfliktu vytiahol nôž a 34-ročného muža bodol do nohy. Podľa informácií portálu tvnoviny museli na mieste zasahovať záchranári, ktorí zraneného muža po prvotnom ošetrení okamžite previezli do nemocnice.
Podozrivý útočník však na mieste neostal a hneď po čine sa mu podarilo ujsť. Polícia momentálne po páchateľovi pátra a preveruje všetky okolnosti tohto incidentu v centre mesta.
12. januára 2026 o 7:49 Čas čítania 0:34 Pri zásahoch v Iráne zomrelo už vyše 500 ľudí. Protesty v krajine neutíchajú
12. januára 2026 o 8:15 Čas čítania 0:43 NOVÁ KALKULAČKA: Koľko zaplatí SZČO po novom? Vypočítaj si výšku odvodov od 1. januára 2026