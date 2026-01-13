Ministerstvo hospodárstva spúšťa v roku 2026 novú energopomoc. Zverejnili webstránku so všetkými informáciami.
Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo nový systém energopomoci, ktorý má pomôcť domácnostiam zvládať vysoké ceny energií. Pomoc bude fungovať automaticky bez návštev úradov, bez žiadostí a bez dokladovania. Rezort zverejnil webstránku energopomoc.sk, kde si môžu všetci Slováci skontrolovať, či majú nárok na dotáciu od štátu.
Nárok budú mať domácnosti s trvalým pobytom na adrese odberného miesta, ktoré odoberajú elektrinu, plyn alebo teplo z centrálneho zásobovania. Kľúčovým faktorom bude posúdenie príjmov všetkých členov domácnosti a ich schopnosti hradiť náklady na energie.
Systém začal platiť od 1. januára 2026. Znížená cena za elektrinu a plyn sa prejaví priamo vo faktúrach od dodávateľov. Na kúrenie dostanú domácnosti energopoukážku poštou. O priznaní pomoci budú domácnosti informované oficiálnym oznámením.
Svoj nárok na energopomoc si môžeš skontrolovať na tejto podstránke.