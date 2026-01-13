Zmenu schválil parlament na jeseň, študenti sa o tom dozvedeli až teraz.
Slovenských študentov čakalo na začiatku roka nepríjemné prekvapenie v podobe skrátenia voľna určeného na prípravu na maturitné skúšky. Tradičných päť dní, známych ako akademický týždeň, sa totiž po legislatívnej zmene platnej od 1. januára zúžilo na tri dni. Ako však informoval portál tvnoviny, táto úprava nebola výsledkom plánovanej reformy, ale nečakaného pochybenia priamo na pôde rezortu školstva.
Podľa oficiálneho vyjadrenia ministerstva sa zmena do zákona dostala požiadavkou jednej zo žúp. Incident má na svedomí zamestnankyňa rezortu, ktorá túto požiadavku do finálneho znenia zapracovala bez vedomia vedenia.
Ministerstvo školstva sa od tohto kroku dištancuje. V súčasnosti už rezort pracuje na náprave. Pre aktuálnych štvrtákov a budúcich maturantov je kľúčovou informáciou, že toto skrátenie sa na tohtoročné skúšky dospelosti nevzťahuje