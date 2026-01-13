Kategórie
Lukáš Turčan
dnes 13. januára 2026 o 18:17
Čas čítania 0:29

Akademický týždeň pre maturantov skrátili na 3 dni. Štát však sľubuje nápravu

Akademický týždeň pre maturantov skrátili na 3 dni. Štát však sľubuje nápravu
Zdroj: Škola Alberta Einsteina

Zmenu schválil parlament na jeseň, študenti sa o tom dozvedeli až teraz.

Slovenských študentov čakalo na začiatku roka nepríjemné prekvapenie v podobe skrátenia voľna určeného na prípravu na maturitné skúšky. Tradičných päť dní, známych ako akademický týždeň, sa totiž po legislatívnej zmene platnej od 1. januára zúžilo na tri dni. Ako však informoval portál tvnoviny, táto úprava nebola výsledkom plánovanej reformy, ale nečakaného pochybenia priamo na pôde rezortu školstva.

Podľa oficiálneho vyjadrenia ministerstva sa zmena do zákona dostala požiadavkou jednej zo žúp. Incident má na svedomí zamestnankyňa rezortu, ktorá túto požiadavku do finálneho znenia zapracovala bez vedomia vedenia.

Ministerstvo školstva sa od tohto kroku dištancuje. V súčasnosti už rezort pracuje na náprave. Pre aktuálnych štvrtákov a budúcich maturantov je kľúčovou informáciou, že toto skrátenie sa na tohtoročné skúšky dospelosti nevzťahuje

Študenti. Ilustračné foto.
Študenti. Ilustračné foto. Zdroj: Trnavská univerzita
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
dnes o 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Európa aj Dánsko varujú pred porušením medzinárodného práva, zatiaľ čo Washington argumentuje hrozbou zo strany Ruska a Číny.
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
včera o 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
včera o 08:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
9. 1. 2026 8:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
8. 1. 2026 18:53
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
