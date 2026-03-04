Medvedí cesnak má niekoľko znakov, podľa ktorých ho ľahko spoznáš.
Zber medvedieho cesnaku patrí na jar medzi obľúbené aktivity, no spája sa s jedným rizikom. Jeho listy sa môžu ľahko zameniť za listy jedovatých rastlín, ako sú konvalinka alebo jesienka.
Rozpoznať pravý medvedí cesnak ti pomôže niekoľko znakov. Každý list vyrastá z vlastnej stopky a má aj samostatnú cibuľku v pôde. Na dotyk sú listy jemné, tenké a najmä celá rastlina výrazne vonia po cesnaku.
Naopak, konvalinka voňavá má spravidla dva až tri listy, ktoré vyrastajú z jednej spoločnej stonky. Tá je na spodku obalená tenkou, papierovou pošvou. Jesienka obyčajná je ešte záludnejšia, vôbec nemá stonku, listy sú tvrdšie, lesklejšie a chýba im akákoľvek vôňa.
Nauč sa rozpoznať medvedí cesnak od konvalinky a jesienky
Zatiaľ čo medvedí cesnak je pre organizmus prospešný, jesienka a konvalinka môžu po požití spôsobiť nevoľnosť, zvracanie, hnačku či bolesti brucha. Ak máš podozrenie, že si zjedol niečo iné ako cesnak, okamžite uži aktívne uhlie (5 až 10 tabliet) a kontaktuj lekára.