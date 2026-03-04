Polícia aj banka už pracujú s kamerovými záznamami z miesta.
Neznámy človek si v pondelok (23. februára) medzi 10:15 a 10:20 privlastnil hotovosť vo výške 1300 eur, ktorá zostala v bankomate Tatra banky v klientskom centre v Bratislave. Majiteľ peňazí vyzýva osobu, ktorá peniaze vzala, aby ich vrátila do banky. Status uverejnil v skupine HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov na sociálnej sieti.
Prípad už rieši polícia. Banka má k dispozícii kamerové záznamy z miesta, ktoré by mali pomôcť pri identifikácii osoby. Majiteľ peňazí priznal, že k situácii došlo jeho nepozornosťou. „Možno poznáte osobu, ktorá sa vám pochválila takýmto úlovkom. Človek nikdy nevie. Trestné oznámenie je podané, banka o tom vie, kamerové záznamy sa riešia, takže je otázka času, kedy sa dôjde na to, kto to bol. Nepýtajte sa, ako sa to stalo a prečo, bohužiaľ moja roztržitosť. Nič s tým neurobím,“ napísal muž.