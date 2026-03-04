K pádu prístrešku pri klientskom centre v Komárne došlo vo štvrtok (26. februára).
Pád prístrešku pri klientskom centre v Komárne, ku ktorému došlo vo štvrtok (25. februára), si vyžiadal už druhú obeť. Muž, ktorý bol po incidente v kritickom stave prevezený do nemocnice v Nových Zámkoch, v noci zraneniam podľahol, informoval Denník N.
64-ročný muž z Kolárova, ktorý utrpel pri páde prístrešku v Komárne viaceré zlomeniny, v nemocnici zraneniam podľahol. Informáciu potvrdila nemocnica, uvádza portál MY Nové Zámky.
K nešťastiu došlo v stredu 25. februára, keď sa zrútil betónový prístrešok nad vstupom do budovy klientskeho centra na Záhradníckej ulici v Komárne. Na mieste zahynul aj 52-ročný muž. Polícia už v súvislosti s tragédiou začala trestné stíhanie pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia. Okolnosti nešťastia vyšetruje.