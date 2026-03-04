Vrátiť ju môžeš aj bez účtenky a dostaneš späť plnú sumu.
Obchodný reťazec Action na webe upozornil zákazníkov na stiahnutie produktov z predaja. Dôvodom sú možné problémy s kvalitou, bezpečnosťou alebo výkonom výrobkov.
Upozornenie sa týka naťahovacích figúrok Stretch Squad a balenia figúrok Stretch Squad (4 kusy). Produkty sa predávali v období od 22. apríla 2024 do 13. februára 2026.
Reťazec zákazníkom odporúča, aby tieto výrobky nepoužívali alebo pri ich používaní dodržiavali bezpečnostné upozornenia. Stiahnuté produkty je možné vrátiť v ktorejkoľvek predajni Action aj bez účtenky, pričom zákazníci dostanú späť plnú sumu. Spoločnosť zároveň uviedla, že zákazníci sa v prípade otázok môžu obrátiť na zákaznícku podporu.