Zákaz platí do odvolania.
V Nemocnici Bory v Bratislave platí od utorka až do odvolania zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Dôvodom je nepriaznivá epidemiologická situácia. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.
Výnimky zo zákazu návštev platia pri pacientoch v terminálnych štádiách ochorenia. Tiež pri iných závažných zdravotných stavoch, avšak iba so súhlasom primára príslušného oddelenia. „Na úseku pôrodnice a šestonedelia prosíme o maximálne obmedzenie návštev,“ dodalo zdravotnícke zariadenie.
