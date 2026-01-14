Hoci medzi rodičmi naďalej vedú Jakub a Sofia, v matrike pribúdajú aj čoraz netradičnejšie voľby.
V Poprade sa vlani nenarodili len Jakubovia a Sofie, ale aj deti s menami, ktoré v slovenských matrikách rozhodne nepatria k bežným. Medzi novorodencami sa objavili mená ako Leonidas, Luna, Teo Ronaldo, Celestína, Ariz, Loriana, Meda či Paloma.
Najčastejšími menami sú Jakub a Sofia
Ako informovalo mesto, v roku 2025 sa v Poprade narodilo 350 detí, 182 chlapcov a 168 dievčat, čo je o niečo viac ako rok predtým. Najčastejším menom pre chlapcov zostal Jakub, ktorého dostalo 25 detí, nasleduje Samuel. U dievčat viedla Sofia, ktorú rodičia vybrali 17-krát, tesne pred Dianou a Miou.
Objavili sa aj mená ako Shania, Tamia a Ruben
Rebríček najobľúbenejších mien dopĺňali u chlapcov Tobias, Adam a Damián, u dievčat Nina a Viktória. No pozornosť pútajú najmä netradičné voľby rodičov, okrem už spomínaných sa v Poprade objavili aj mená Shania, Tamia, Tifany, Ruben, Rodan či Samantha.
Popradská nemocnica zároveň uviedla, že v roku 2025 sa v nej narodilo 1039 detí, pričom najsilnejším mesiacom bol marec so 107 pôrodmi. Mesto doplnilo, že počas roka pribudlo aj 202 sobášov a slávnostným prijatím prešlo 38 detí.