Slovenská pošta začala doručovať energopoukazy pre domácnosti po celom Slovensku. Prídu do poštovej schránky ako obyčajný list a možno ich vyplatiť na ktorejkoľvek pošte, informuje Slovenská pošta v tlačovej správe.
Energopoukážku nemusíš preberať osobne
Poukaz si môže vyzdvihnúť samotný adresát, jeho manžel či manželka, iný dospelý člen domácnosti alebo osoba, ktorú adresát splnomocní. V prípade maloletých alebo ľudí s obmedzenou spôsobilosťou ho môže prevziať zákonný zástupca.
Pomocou aplikácie si môžeš vyzdvihnúť poradové číslo
Pošta upozorňuje, že hoci výplata nie je zložitá, ide o hotovosť, preto môže vzniknúť čakanie. Aby sa predišlo dlhým radom, odporúča prísť dopoludnia alebo skoro popoludní a ideálne v poslednom týždni v mesiaci. V mobilnej aplikácii Slovenskej pošty si môžu ľudia skontrolovať, koľko klientov práve čaká, a dokonca si vopred vyzdvihnúť poradové číslo.
Ak sa niekto zo zdravotných dôvodov nemôže na poštu dostaviť a žije sám, môže si dohodnúť vyplatenie cez doručovateľa, ktorý príde k nemu domov. Energopoukaz platí 45 dní a dátum jeho vyplatenia je uvedený priamo na ňom.