Dlhopisy bude možné kúpiť výlučne na pobočkách piatich bánk
Nová emisia štátnych dlhopisov pre bežných ľudí sa začala predávať dnes (2. marca) a potrvá do 20. marca, prípadne do vypredania. Štát plánuje ponúknuť dlhopisy v objeme 400 miliónov eur s možnosťou navýšenia o ďalších 100 miliónov. Výnosy sú oslobodené od daní, odvodov aj poplatkov.
Dlhopisy budú dostupné v piatich bankách
K dispozícii budú dva typy dlhopisov: dvojročný Investor II s ročným výnosom 2,7 % a štvorročný Patriot II s výnosom 3 % ročne. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického ide o atraktívnu ponuku v porovnaní s termínovanými vkladmi.
Dlhopisy bude možné kúpiť výlučne na pobočkách piatich bánk – ČSOB, Slovenskej sporiteľne, Tatra banky, UniCredit Bank a VÚB. Nákup cez sprostredkovateľov nie je možný a štát upozorňuje na možné podvody s ponukou vyšších úrokov.
Ak sa dlhopisy vypredajú skôr, predaj sa ukončí
Štát zároveň garantuje možnosť ich predaja pred splatnosťou cez burzu. Ministerstvo financií do budúcnosti pripravuje aj mobilnú aplikáciu, cez ktorú by si ľudia mohli štátne dlhopisy kupovať online, pravdepodobne od roku 2028. Viac informácií je dostupných na stránke www.dlhopisypreludi.sk alebo na pobočkách zapojených bánk.