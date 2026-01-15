Pri jej výpočte zohráva úlohu nielen počet osôb v byte, ale aj lokalita či spôsob dodávky tepla.
Výška adresnej energopomoci sa neurčuje jednotnou sumou pre všetkých. Presné podmienky a kritériá stanovuje každoročne nariadenie vlády SR.
Pri domácnostiach napojených na centrálne zásobovanie teplom sa výška pomoci môže líšiť podľa lokality. Do výpočtu vstupuje nielen počet osôb s trvalým pobytom v byte, ale aj jeho rozloha či podiel na spoločných častiach bytového domu. Práve tieto faktory ovplyvňujú konečnú výšku poskytnutej energopomoci.
