Bežná prevádzka sa opäť spustí v stredu ráno.
Ak si potrebujete vybaviť svoje záležitosti ešte pred sviatkom Troch kráľov, pobočky Sociálnej poisťovne očakávajú klientov do 16:00 hod., informuje sociálna poisťovňa na svojom facebooku.
V utorok 6. januára 2026 zostanú všetky pracoviská pre štátny sviatok zatvorené. Svoje služby Sociálna poisťovňa poskytne opäť v stredu 7. januára 2026 o 8:00 hod. v rámci bežných otváracích hodín.
