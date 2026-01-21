Drogy do členských štátov putovali z Číny a Indie.
Pri najväčšej operácii proti výrobe a distribúcii syntetických drog v dejinách Európskej únie polícia zaistila vyše deväť ton narkotík, približne 1000 ton chemických prekurzorov a zadržala vyše 85 osôb v niekoľkých európskych krajinách. Podľa oznámenia veliteľstva poľskej polície sa vyšetrovanie začalo v roku 2022 na podnet policajtov z Vroclavu, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Do vyšetrovania sa postupne zapojila celá poľská polícia. Od konca roka 2024 Europol koordinoval spoluprácu medzi orgánmi činnými v trestnom konaní z Poľska, Nemecka, Holandska, Belgicka, Španielska a Česka,“ píše sa v oznámení.
Polícia odhalila medzinárodný mechanizmus dovozu, prebaľovania a distribúcie chemických prekurzorov určených na výrobu syntetických drog, najmä extázy, amfetamínu a metamfetamínu. Látky boli legálne dovážané najmä z Číny a Indie do Európskej únie, následne smerovali do Poľska a odtiaľ do nelegálnych laboratórií v ďalších krajinách Európy. V priebehu vyšetrovania orgány zlikvidovali celkovo 24 laboratórií v Poľsku, Nemecku, Belgicku, Holandsku a Česku.
Vyvrcholenie operácie nastalo 16. januára, keď bezpečnostné zložky súčasne zasahovali v Poľsku, Nemecku, Belgicku a Holandsku. Na území Poľska sa do akcie zapojilo približne 400 policajtov v štyroch vojvodstvách.
Počas zásahov v Poľsku zadržali 19 osôb, pričom štyroch mužov vzal súd do trojmesačnej väzby. Zaistených bolo vyše 700 ton prekurzorov a polícia zaistila aj majetok v hodnote desať miliónov zlotých (asi 2,4 mil. eur), deväť áut v hodnote 4,5 milióna zlotých (vyše milióna eur) a dva kilogramy marihuany. Okrem toho boli zmrazené finančné prostriedky na účtoch zadržaných osôb.
V Nemecku polícia odhalila sklady prekurzorov, plantáž s najmenej 2000 rastlinami konopy a viac ako 10 500 litrov odpadu z výroby drog, v Belgicku zasa chemické látky a technológie.
Podľa polície skupina pôsobila aj prostredníctvom legálne registrovaných firiem a produkcia drog vytvárala veľké množstvá toxického odpadu. „Tento prípad je dôkazom, že úzka medzinárodná spolupráca umožnila účinne zasiahnuť proti drogovej kriminalite presahujúcej hranice európskych štátov,“ zdôraznilo policajné veliteľstvo vo vyjadrení.