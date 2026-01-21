Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 21. januára 2026 o 8:10
Čas čítania 0:43

SHMÚ vydal výstrahy pred závažnou smogovou situáciou. Ľudia môžu pociťovať tlak na prsiach či bolesti hlavy

Diskutovať
1
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
SHMÚ vydal výstrahy pred závažnou smogovou situáciou. Ľudia môžu pociťovať tlak na prsiach či bolesti hlavy
Zdroj: SHMÚ

Meteorológovia upozorňujú občanov na smogovú situáciu.

V Košiciach a vo Veľkej Ide platí výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10. Vydal ju Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého sú príčinou zhoršenia kvality ovzdušia nepriaznivá rozptylová situácia, zvýšené emisie z vykurovania v kombinácii s emisiami z priemyselného zdroja a dopravy. SHMÚ zároveň upozorňuje na smogovú situáciu pre častice PM10 aj v Prešove, Lučenci, Plášťovciach, Ružomberku, Jelšave a v ich okolí.

Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici. Taktiež veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM1O odporúčajú obmedziť pobyt i fyzickú námahu vonku i skrátiť vetranie obytných miestností.

Akútne účinky sa môžu podľa SHMÚ pozorovať u citlivých osôb vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov to môžu byť záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu či poruchami odolnosti organizmu.

20. januára 2026 o 10:58 Čas čítania 0:30 SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C
20. januára 2026 o 17:00 Čas čítania 7:19 Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice Zažila som zimu v najchladnejšom hlavnom meste na svete: Teploty sú bežne pod -30, zamŕzali nám mihalnice
16. januára 2026 o 12:51 Čas čítania 0:34 Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje Energopomoc pre slovenské domácnosti: Štát vysvetlil, ako pri udeľovaní postupuje
SHMÚ SHMÚ
Zobraziť galériu
(2)
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
1 komentár
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Počasie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 06:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
1
včera o 14:50
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
včera o 16:30
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci
včera o 10:58
SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C
SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C
1
pred 40 minútami
Brutálny útok vo vlaku z Bratislavy: Mladíci napadli 17-ročnú Sofiu a jej partnera, nikto im nepomohol
Brutálny útok vo vlaku z Bratislavy: Mladíci napadli 17-ročnú Sofiu a jej partnera, nikto im nepomohol
2
pred 2 dňami
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
včera o 06:31
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
včera o 10:58
SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C
SHMÚ vydal ďalšie výstrahy pred vlnou nízkych teplôt. V týchto okresoch má teplota klesnúť až na -19 °C
1
včera o 14:50
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
včera o 18:05
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
pred 3 dňami
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
1
15. 1. 2026 19:20
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
Koniec mrazov? Na Slovensko prúdi teplejší vzduch, teploty sa vyšplhajú na +5 °C
2
pred 2 dňami
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
Silné mrazy na Slovensku vystrieda teplá jar. Rok 2026 môže patriť k najteplejším
14. 1. 2026 5:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
14. 1. 2026 14:33
Nová predpoveď počasia Slovákov prekvapí, snehu sa tak skoro nezbavíme. Zmena môže prísť na konci týždňa
Nová predpoveď počasia Slovákov prekvapí, snehu sa tak skoro nezbavíme. Zmena môže prísť na konci týždňa
Lifestyle news
Ryanair ohlásil výpredaj leteniek ako odpoveď Muskovi. Verejný spor o internet v lietadlách nabral nové rozmery
pred 29 minútami
Výherca 400-tisíc eur si stále neprevzal víťazný šek. Ak sa neprihlási, peniaze čoskoro prepadnú lotérii
včera o 17:18
Známa letecká spoločnosť prichádza s novým zákazom. Pasažieri počas letu nemôžu použiť powerbanky
včera o 16:21
Meghan Markle už so svojou šou na Netflixe nebude pokračovať. Predošlé série obdržali kritiku od divákov
včera o 15:39
Z Bratislavy priamo na Francúzsku riviéru: Wizz Air pridáva novú leteckú linku
včera o 14:51
Slovenská nemocnica sa podelila o najlepšie hlášky z pôrodnice. Niektoré reakcie rodičov pobavili aj personál
včera o 14:08
Film s Leonardom DiCapriom sa po takmer 30 rokoch stal hitom na Netflixe. Záhada neznámeho väzňa zaujala divákov
včera o 13:15
Nemôžeš v noci zaspať? Neurovedec radí jednoduchý trik, ktorý má fungovať do 5 minút
včera o 12:27
Dominika Mirgová v novom podcaste prehovorila nielen o kariére: „Manažment mi zatajil, koľko som zarábala“
včera o 11:42
Slovensko Všetko
Brutálny útok vo vlaku z Bratislavy: Mladíci napadli 17-ročnú Sofiu a jej partnera, nikto im nepomohol
1
pred 40 minútami
Brutálny útok vo vlaku z Bratislavy: Mladíci napadli 17-ročnú Sofiu a jej partnera, nikto im nepomohol
Útočníci mali menej ako 18 rokov.
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
včera o 18:05
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
Sociálna poisťovňa mení pravidlá. Slováci majú povinnosť, ktorú musia splniť do kľúčového termínu
včera o 16:50
Sociálna poisťovňa mení pravidlá. Slováci majú povinnosť, ktorú musia splniť do kľúčového termínu
Poisťovňa začala vyplácať Slovákov po krachu cestovky Happy Travel. Už je známe, akú sumu dostanú späť, mnohí budú nahnevaní
včera o 15:31
Poisťovňa začala vyplácať Slovákov po krachu cestovky Happy Travel. Už je známe, akú sumu dostanú späť, mnohí budú nahnevaní
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci
včera o 16:30
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
1
včera o 14:50
Z pultov slovenských obchodov stiahli množstvo výrobkov Nestlé určených najmä pre deti. Našli v nich toxíny
Zahraničie Všetko
Lietadlo s Donaldom Trumpom malo technické problémy. Krátko po štarte sa muselo vrátiť na základňu
1
pred 2 hodinami
Lietadlo s Donaldom Trumpom malo technické problémy. Krátko po štarte sa muselo vrátiť na základňu
včera o 12:20
Prevážali 50 kíl kokaínu v kamióne s hračkami. Polícia zverejnila detaily z drogovej kauzy, v ktorej obvinili aj Vémolu
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Karlosa Vémolu prepustili z väzby na slobodu. Musel zaplatiť kauciu
Slovensko Všetko
Brutálny útok vo vlaku z Bratislavy: Mladíci napadli 17-ročnú Sofiu a jej partnera, nikto im nepomohol
1
pred 40 minútami
Brutálny útok vo vlaku z Bratislavy: Mladíci napadli 17-ročnú Sofiu a jej partnera, nikto im nepomohol
včera o 18:05
Dôchodkyňu z Humenného obrali o viac ako 231 000 eur. Nalákali ju na lacný trik
1
pred hodinou
SHMÚ vydal výstrahy pred závažnou smogovou situáciou. Ľudia môžu pociťovať tlak na prsiach či bolesti hlavy
Ekonomika Všetko
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
včera o 10:19
Koľko percent z daní môžeš darovať rodičom? Vieme, aké podmienky musíš splniť, aby si rozdal až 7 percent
27. 12. 2025 13:45
ZOZNAM: Na Slovensku sa točí obrovský biznis. Toto je TOP 70 najbohatších rodinných firiem
2
10. 1. 2026 10:23
TABUĽKA: Zmena sviatkov v roku 2026. Kedy budú zatvorené obchody a kedy nepôjdem do práce?

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
včera o 14:15
Slovákov čaká ďalšia vlna konsolidácie, varuje odborník. Už je známe, kto pocíti šetrenie najviac a kedy sa situácia môže zlepšiť
Ak mal byť rok 2026 návratom k normálu, najnovšie čísla hovoria skôr o opaku. Slovenská ekonomika sa síce vyhne recesii, ale rast zostane veľmi slabý. Štát bude musieť šetriť, domácnostiam klesnú reálne príjmy a firmy pocítia slabší dopyt.
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
13. 1. 2026 13:30
„Tlak na Grónsko by bol najväčšou strategickou katastrofou USA,“ varuje odborník. Prečo Trump riskuje príliš veľa
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
12. 1. 2026 12:00
Znižovanie podpory môže krajinu oslabiť, hovorí sociológ. Hrozí tlak, frustrácia aj únik pracovnej sily
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
1
12. 1. 2026 8:00
Pracuješ v Rakúsku? Tvoj dôchodok môže byť oveľa vyšší, než si myslíš. Niektorým Slovákom vznikol nárok na dva dôchodky (PREHĽAD)
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
9. 1. 2026 8:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia