Piatková prevádzka na Železničnej ulici v Senci sa zastavila po tom, čo vlak zachytil civilnú osobu.
Hasiči v piatok zasahovali na železničnej stanici na Železničnej ulici v Senci, kde vlak zrazil človeka. Bratislavskí krajskí hasiči o nehode informovali na sociálnej sieti.
Hasiči z Okresného riaditeľstva v Pezinku (zo stanice Senec) dorazili na miesto udalosti okamžite po nahlásení nehody. Záchranári vyslobodili ťažko zranenú osobu spod jedného z vozňov a následne ju odovzdali do opatery zdravotníkov.
