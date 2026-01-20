Zistite, ako na prípad reaguje prokuratúra a prečo meno nominantky SNS opäť rezonuje v súvislosti so staršími kauzami a kontroverznými stretnutiami.
Bratislavskí vyšetrovatelia údajne obvinili koaličnú političku Gabrielu Matečnú z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Podľa portálu Aktuality.sk čelí v tomto prípade obvineniu aj ďalšia osoba.
Orgány činné v trestnom konaní zostávajú pri poskytovaní informácií zatiaľ zdržanlivé. Lukáš Pecek z bratislavskej polície potvrdil, že odbor kriminálnej polície v súčasnosti stále vedie trestné stíhanie v tejto veci. Vyšetrovanie však doposiaľ neukončili, a preto polícia nemôže poskytnúť žiadne bližšie detaily, aby nezmarila jeho priebeh a objektívnosť.
Rovnaký postoj zaujala aj bratislavská krajská prokuratúra. Jej hovorkyňa Gabriela Kováčová vysvetlila, že k veci sa v súčasnosti nevyjadria, aby neohrozili účel trestného konania.
Gabriela Matečná pôsobila do marca minulého roka ako tretia štátna tajomníčka na ministerstve životného prostredia, kam ju nominovala koaličná SNS. Vláda ju však na návrh ministra Tomáša Tarabu odvolala bez udania dôvodu. Kým Matečná rezort opustila, štátni tajomníci Filip a Štefan Kuffovci vo svojich funkciách zostali.
Meno bývalej političky sa už v minulosti skloňovalo pri podozreniach v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) a Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). Vyšetrovanie vtedy odhalilo jej stretnutia s Martinom Kvietikom, ktorý momentálne čelí obžalobe v kauze Dobytkár aj v prípadoch súvisiacich so SPF. Kvietik všetky obvinenia odmieta a jeho advokát ich označil za „zinscenovanú fikciu“.