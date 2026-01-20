Zatiaľ čo malá časť dovolenkárov dostane späť celú sumu, väčšina poškodených uvidí na svojich účtoch len nejakú časť peňazí.
Poisťovňa Generali začala dnes, 20. januára 2026, vyplácať odškodné klientom cestovnej kancelárie Happy Travel, ktorá vyhlásila úpadok vlani v júli. V tom čase cestovke šéfoval vtedajší prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes, informujú aktuality.sk.
Poisťovňa spracovala tisícky žiadostí o vrátenie peňazí. „Celkovo evidujeme 1 776 poistných udalostí v hodnote viac ako 5,67 milióna eur. Za oprávnené nároky poškodených klientov poisťovňa Generali vyplatí takmer 3,5 milióna eur,“ hovorí Milan Ondráš, riaditeľ útvaru Európska cestovná poisťovňa spadajúceho pod Generali.
Poisťovňa teraz písomne informuje klientov o konečnej výške plnenia aj o spôsobe výpočtu. Do 15 pracovných dní oznámi výsledok šetrenia a následne pošle peniaze na bankové účty, ktoré ľudia uviedli v protokoloch.
Suma, ktorú poškodení dostanú, závisí od dátumu, kedy si dovolenku kúpili. Celková poistka cestovnej kancelárie totiž na pokrytie všetkých škôd nestačí.
- 1. skupina (Nákup od 1. 12. 2023 do 30. 11. 2024): V tejto skupine žiada o peniaze 171 klientov v celkovej hodnote 586-tisíc eur. Keďže táto suma nepresahuje limit poistenia, všetci títo zákazníci dostanú späť 100 % svojich peňazí.
- 2. skupina (Nákup od 1. 12. 2024 do 30. 11. 2025): V tejto skupine eviduje poisťovňa 1 605 poškodených s nárokmi za 5 miliónov eur. To výrazne presahuje poistnú sumu (2,88 milióna eur). Poisťovňa preto musí peniaze rozdeliť pomerne. Títo klienti uvidia len 56,64 % zo zaplatenej sumy.
Poisťovňa zo zákona nemôže vyplatiť viac, než na akú sumu bola cestovná kancelária poistená. „Rozdiel medzi poistným plnením a plnou výškou nároku vzniknutého v súvislosti s úpadkom cestovnej kancelárie HappyTravel si môže klient uplatniť v konkurznom konaní,“ dodáva Milan Ondráš.