Mrazivé počasie zatiaľ nepoľavuje.
Meteorológovia na Slovensku vydali výstrahu pred nízkymi teplotami, ktorá platí v celom Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji. Taktiež v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Revúca, Zvolen, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica a Púchov.
Výstraha platí do štvrtkového (22. 1.) rána. Teplota môže miestami dosiahnuť až mínus 19 stupňov Celzia. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch,“ upozornil ústav.
