Rybársky zväz teraz vysvetľuje, na čo budú peniaze použité a prečo je tento krok potrebný.
V posledných dňoch sa medzi rybármi intenzívne diskutuje o mimoriadnej členskej známke v hodnote 5 eur. Na sociálnych sieťach sa objavujú rôzne dohady a nejasnosti, ktoré v členskej základni Slovenského rybárskeho zväzu vyvolali otázky aj rozdielne názory.
Zväz preto zorganizoval online vysielanie, v ktorom situáciu vysvetlil. Tajomník SRZ Bohuš Cintula objasnil, na čo budú peniaze z mimoriadnej známky použité a prečo je jej zavedenie potrebné.
Finančné prostriedky majú pomôcť najmä s prípravami na 100. výročie vzniku SRZ v roku 2026 a s organizáciou XV. snemu SRZ, ktorý sa uskutoční v závere roka. Do diskusie sa zapojil aj prezident SRZ Ivan Orovčík a viceprezident za Žilinský kraj Igor Macúš.