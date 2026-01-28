Povinnosť sa môže týkať aj nových platiteľov a žiadateľov o registráciu.
Novela zákona znovu zavádza zábezpeku na daň, ktorú môže daňový úrad uložiť firmám, pri ktorých má pochybnosti, či budú schopné zaplatiť DPH. Týka sa to žiadateľov o dobrovoľnú aj povinnú registráciu na DPH, domácich aj zahraničných firiem, ale aj nových platiteľov počas prvého roka po registrácii.
Výška zábezpeky bude od 5-tisíc do 500-tisíc eur, pričom konkrétnu sumu určí daňový úrad podľa rizika neplatenia daní. Firma musí zábezpeku zložiť do 20 dní od doručenia rozhodnutia. Ak ju pri dobrovoľnej registrácii nezloží, registrácia bude zamietnutá; pri povinnej registrácii alebo už registrovaných firmách ju štát bude vymáhať.
