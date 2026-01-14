V lokalite Ostredky bude možné parkovať len s parkovacou kartou PAAS alebo po zaplatení hodinového parkovného.
Hlavné mesto spúšťa v stredu regulované parkovanie v ďalšej časti bratislavského Ružinova. Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS) zavádza v lokalite RU3 - Ostredky. Parkovanie v nej bude možné len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade parkovného.
Regulácia aj vo večerných hodinách
Predmetná zóna má byť regulovaná v pracovné dni od 12.00 h do polnoci a v nedeľu od 18.00 h. V tomto čase bude parkovanie spoplatnené sumou 1,50 eura na hodinu. „Oproti lokalitám RU3- Štrkovec a RU3 - Trávniky zavádzame na Ostredkoch reguláciu rovno aj vo večerných hodinách počas nedele. Touto úpravou reagujeme na podnety obyvateľov zóny,“ konštatuje samospráva.
Spustením zóny RU3 - Ostredky nadväzuje samospráva na už zavedené zóny RU3 - Štrkovec, RU3 - Trávniky, RU3 - Pošeň. Všetky tieto lokality majú tvoriť celú zónu RU3. Obyvatelia, ktorí bývajú vo všetkých štyroch spomínaných lokalitách, tak môžu parkovať ako rezidenti po zakúpení rezidentskej parkovacej karty v celej zóne RU3.
Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.