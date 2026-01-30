Od 1. februára 2026 mení Finančná správa harmonogram svojich klientskych zón.
Finančná správa (FS) SR rozširuje od 1. februára do 31. marca 2026 úradné hodiny v klientskych zónach daňových úradov aj ich organizačných zložiek.
Finančná správa upravila otváracie hodiny nasledovne:
- Pondelok, utorok a štvrtok: 8.00 h – 16.00 h
- Streda: 8.00 h – 17.00 h
- Piatok: 8.00 h – 14.00 h
Inštitúcia chce týmto krokom efektívnejšie reagovať na zvýšený záujem verejnosti v období podávania daňových priznaní k dani z príjmov. Finančná správa plánuje poskytnúť daňovníkom čo najlepšiu podporu, aby si mohli včas a bez problémov splniť svoje povinnosti.