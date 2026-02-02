Od 1. februára až do konca júna 2026 musia cestujúci počítať s výrazne upraveným grafikonom.
Železničná spoločnosť slovensko národný dopravca ZSSK spúšťa od 1. februára 2026 polročnú výluku, ktorá potrvá až do konca júna. Zmeny v cestovnom poriadku vám môžu výrazne predĺžiť cestu. Dopravca totiž posunul odchody niektorých expresov a rýchlikov na skorší čas, čo skomplikuje prestupy, zatiaľ čo iné spoje dorazia do cieľa s výrazným meškaním, informuje ZSSK na svojom webe.
Čo sa mení?
- Expresy Tatran a Kriváň vyrážajú z Bratislavy o 17 minút skôr, no v opačnom smere prichádzajú o 18 minút neskôr. Rýchliky Považan dokonca odchádzajú až o 35 minút skôr.
- Ak dochádzate medzi Bratislavou a Trnavou, pripravte sa na škrty. Vlaky REX z Nitry už do Bratislavy nejazdia a končia v Trnave a časť osobných vlakov v pracovné dni v tomto úseku úplne zrušili.
- Vo vybraných expresoch medzi Bratislavou a Košicami rušia tiché zóny a namiesto reštauračného vozňa nájdete len obmedzený mobilbar (tzv. bistrozónu).
|Vlak/Linka
|Smer
|Zmena času
|Poznámka
|R 680 Zemplín
|do Bratislavy
|+ 7 min
|V úseku Žilina – BA ide neskôr
|R 681 Zemplín
|do Humenného
|+ 10 min
|V úseku Trnava – Poprad ide neskôr
|Ex TATRAN / KRIVÁŇ
|do Košíc
|- 17 min
|Odchod z BA hl. st. už o xx:15
|Ex TATRAN / KRIVÁŇ
|do Bratislavy
|+ 18 min
|Príchod do BA hl. st. až o xx:45
|R 107xx Považan
|do Žiliny
|- 35 min
|Odchod z BA hl. st. už o xx:20
|R 107xx Považan
|do Bratislavy
|- 25 min
|Príchod do BA hl. st. skôr o xx:40
|R 10780
|do Bratislavy
|+ 14 min
|Mimoriadne stojí v Cíferi a Šenkviciach