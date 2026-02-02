Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 2. februára 2026 o 12:43
Čas čítania 0:58

ZSSK spúšťa polročnú výluku. Vlaky budú vyrážať skôr, no do cieľa prídu neskôr

ZSSK spúšťa polročnú výluku. Vlaky budú vyrážať skôr, no do cieľa prídu neskôr
Zdroj: TASR

Od 1. februára až do konca júna 2026 musia cestujúci počítať s výrazne upraveným grafikonom.

Železničná spoločnosť slovensko národný dopravca ZSSK spúšťa od 1. februára 2026 polročnú výluku, ktorá potrvá až do konca júna. Zmeny v cestovnom poriadku vám môžu výrazne predĺžiť cestu. Dopravca totiž posunul odchody niektorých expresov a rýchlikov na skorší čas, čo skomplikuje prestupy, zatiaľ čo iné spoje dorazia do cieľa s výrazným meškaním, informuje ZSSK na svojom webe.

Čo sa mení?

  • Expresy Tatran a Kriváň vyrážajú z Bratislavy o 17 minút skôr, no v opačnom smere prichádzajú o 18 minút neskôr. Rýchliky Považan dokonca odchádzajú až o 35 minút skôr.
  •  Ak dochádzate medzi Bratislavou a Trnavou, pripravte sa na škrty. Vlaky REX z Nitry už do Bratislavy nejazdia a končia v Trnave a časť osobných vlakov v pracovné dni v tomto úseku úplne zrušili.
  •  Vo vybraných expresoch medzi Bratislavou a Košicami rušia tiché zóny a namiesto reštauračného vozňa nájdete len obmedzený mobilbar (tzv. bistrozónu).
Vlak/Linka Smer Zmena času Poznámka
R 680 Zemplín do Bratislavy + 7 min V úseku Žilina – BA ide neskôr
R 681 Zemplín do Humenného + 10 min V úseku Trnava – Poprad ide neskôr
Ex TATRAN / KRIVÁŇ do Košíc - 17 min Odchod z BA hl. st. už o xx:15
Ex TATRAN / KRIVÁŇ do Bratislavy + 18 min Príchod do BA hl. st. až o xx:45
R 107xx Považan do Žiliny - 35 min Odchod z BA hl. st. už o xx:20
R 107xx Považan do Bratislavy - 25 min Príchod do BA hl. st. skôr o xx:40
R 10780 do Bratislavy + 14 min Mimoriadne stojí v Cíferi a Šenkviciach
ZSSK
Zdroj: TASR - Martin Baumann
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Domov
Zdieľať
Diskusia