Katarína Jánošíková
dnes 2. februára 2026 o 14:52
Čas čítania 0:30

Polícia spúšťa nový rezervačný systém pre cudzincov. Môžu si skrátiť čakanie

Polícia spúšťa nový rezervačný systém pre cudzincov. Môžu si skrátiť čakanie
Zdroj: Facebook/Polícia SR – Prešovský kraj

Prečítajte si, ako sa po novom prihlásiť na termín a čo si vziať so sebou, aby ste na polícii strávili čo najmenej času.

Policajný zbor zjednodušuje, zrýchľuje a sprehľadňuje rezervačný systém na svojich oddeleniach cudzineckej polície, informuje polícia na svojej sociálnej sieti. Nový systém delí objednávanie do troch základných okruhov podľa vašej životnej situácie:

  • Dočasné útočisko: V tejto sekcii si rezervujete termín na registráciu alebo na vydanie dokladu o pobyte.
  • Oddelenia cudzineckej polície: Sem patrí agenda občanov a ich rodinných príslušníkov, žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania a ďalšie bežné situácie.
  • Vízová agenda: Tento okruh slúži na podanie žiadosti o udelenie alebo predĺženie národného víza.

Ako urýchliť vybavenie na mieste?

Ak chcete proces na oddelení urýchliť, prineste si so sebou už vopred vyplnený formulár príslušnej žiadosti. Ministerstvo vnútra SR zverejnilo vzory všetkých formulárov na svojej webovej stránke, kde si ich môžete stiahnuť a pripraviť v pohodlí domova.

systém pre cudzincov
Zdroj: Facebook/Polícia SR



