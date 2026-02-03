Pozrite si, ako títo falošní robotníci pracujú a na ktoré čísla máte okamžite volať.
Starosta bratislavského Lamača upozorňuje obyvateľov na falošných robotníkov, ktorí ponúkajú pochybné stavebné práce. Miestny úrad vyzýva ľudí k maximálnej ostražitosti. Obec dôrazne odporúča, aby občania na podobné ponuky v žiadnom prípade nepristupovali, upozorňuje portál Bratislavak.
Podvodníci v mestskej časti neváhajú použiť agresívne praktiky. Nedávno zaznamenali prípad, kedy pútali pozornosť svojvoľným rozbitím príjazdu k rodinnému domu. Majiteľke tvrdili, že práce vykonávajú v rámci celkovej rekonštrukcie cesty. Následne od staršej pani drzo vymáhali 800 eur.
Ako reagovať?
- Volajte políciu: Ak spozorujete podozrivé osoby, okamžite kontaktujte štátnu políciu na čísle 158 alebo mestskú políciu na čísle 159.
- Kontaktujte miestnu hliadku: Pomoc ponúka aj miestna služba, ktorá preverí situáciu priamo na mieste a poradí vám. Hoci nemá právomoci polície, dokáže podvodníkov odradiť. Volajte na dispečerské číslo 0948 337 317.
31. januára 2026 o 14:44 Čas čítania 1:07 JEDNODUCHÁ KALKULAČKA: Na aký vdovský dôchodok máš nárok? Pozri si podmienky a výšku
1. februára 2026 o 18:55 Čas čítania 0:17 AKTUÁLNE: Mikuláš Vareha zomrel počas prevozu do nemocnice, záchranári ho oživovali desiatky minút