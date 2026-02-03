Priemerný dôchodok stúpne o 26 eur, no rozpočet to bude stáť stovky miliónov. Zároveň sa mení systém rodičovského dôchodku a po novom ho dostane len ten, komu sa deti rozhodnú prispieť.
Valorizácia o 2,1 % stála Sociálnu poisťovňu 260 miliónov eur navyše. Dnešné údaje naznačujú, že budúcoročné navyšovanie penzií bude pre štátny rozpočet náročnejšie, píšu Hospodárske noviny.
Štatistickým úradom zverejnená dôchodcovská inflácia stanovila, koľko eur pribudne miliónom Slovákov. Od začiatku roka 2026 pôjde o navýšenie o 3,7 %. Pre štát to znamená výdavok až 470 miliónov eur ročne. Priemerný dôchodok od budúceho roka stúpne o 26 eur na približne 729 eur.
Do 13. dôchodku zasiahne konsolidácia, ktorá zmrazí roky 2026 až 2028. Dôchodcovia dostanú v ďalších rokoch 13. dôchodok v sume 667,30 eura.
Okrem toho sa zvýši rodičovský dôchodok, ktorý bol zavedený v roku 2023. Ide o príspevok, ktorý je vypočítaný z 1,5 % z hrubej mzdy dieťaťa. Rodičovskú penziu nahradí asignácia podielu zaplatenej dane (dôchodcovia nedostanú rodičovský bonus automaticky, ale až vtedy, ak sa ich deti rozhodnú poslať im časť svojej dane – pozn. red.).
„Deti budú teda môcť asignovať dve percentá zo svojich daní neziskovým organizáciám, ďalšie dve percentá otcovi a ďalšie dve matke. Budú môcť asignovať všetkým trom alebo si vybrať iba niektorú z možností,“ informovalo ministerstvo financií.