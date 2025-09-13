V medziročnom porovnaní bežný benzín 95 zdražel o 0,8 %, prémiové benzíny o 1,9 %, motorová nafta o 1,4 % a prémiové nafty o 2,3 %.
Na začiatku septembra slovenskí motoristi pocítili rast cien pohonných hmôt. Po niekoľkých týždňoch poklesov sa benzín aj nafta dostali na úroveň vyššiu ako pred rokom, uvádza Štatistický úrad SR. Liter bežného benzínu 95 stál 1,528 eura, priemerná cena prémiových benzínov dosiahla 1,735 eura. Bežná motorová nafta sa predávala za 1,448 eura, prémiové druhy nafty za 1,647 eura.
Ceny pohonných hmôt rástli druhý týždeň za sebou. Benzín dosiahol najvyššiu hodnotu od konca júna, nafta mala najvyššiu priemernú cenu za posledný mesiac. Medzitýždňový nárast sa pohyboval medzi 1,2 až 1,5 centa za liter.
V medziročnom porovnaní bežný benzín 95 zdražel o 0,8 %, prémiové benzíny o 1,9 %, motorová nafta o 1,4 % a prémiové nafty o 2,3 %.
Ceny plynov sa menili menej výrazne. LNG (skvapalnený zemný plyn) vzrástol o 1,7 centa na 1,523 eura za kilogram. Cena LPG klesla o tri desatiny centa na 0,679 eura za liter. CNG (stlačený zemný plyn) sa držal na 1,660 eura za kilogram. Ekologický plyn bioLNG medzitýždňovo zdražel o 6,1 centa a predával sa za 1,786 eura za kilogram.
Vodík stál 21,60 eura za kilogram a elektrická energia na nabíjanie elektromobilov sa pohybovala na úrovni 0,41 eura za kWh pri AC nabíjaní. V medziročnom porovnaní CNG zdraželo o 3,7 %, LPG bolo lacnejšie o 5,3 %, LNG o 8,8 % a bioLNG o 28,9 %.
