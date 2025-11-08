Kategórie
TASR
dnes 8. novembra 2025 o 11:11
Čas čítania 0:33

Zelenskyj chce zastaviť ruskú ropu v Európe. Zelenskyj obvinil Orbána, že hrá politickú hru pred voľbami

Zelenskyj chce zastaviť ruskú ropu v Európe. Zelenskyj obvinil Orbána, že hrá politickú hru pred voľbami
Zdroj: TASR/AP

Ukrajina chce zabezpečiť, aby sa do Európy nedostávala ruská ropa.

  • Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok uviedol, že má v úmysle zabezpečiť, aby „v Európe nebola žiadna ruská ropa“, napriek snahám Maďarska zachovať dovoz z Ruska.
  • Ukrajina už niekoľkokrát zaútočila na ropovod na ruskom území. V auguste napríklad došlo k prerušeniu dodávok ropy do Maďarska po útoku ukrajinského dronu.
  • Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó to vtedy označil za útok na energetickú bezpečnosť svojej krajiny.

Širší kontext: Zatiaľ čo Spojené štáty v októbri uvalili nové sankcie na ruské energetické spoločnosti, Trump počas piatkového stretnutia s Orbánom udelil výnimku pre Maďarsko podľa agentúry MTI. Zelenskyj obvinil Orbána, že využíva nesúhlas s podporou Ukrajiny ako nástroj pred budúcoročnými voľbami.

Vývoz ropy a plynu je pre Moskvu dôležitým zdrojom príjmov na financovanie vojny proti Ukrajine, ktorá trvá už viac ako tri a pol roka.

zelenskyj
Zdroj: TASR/AP
Súvisiace témy:
Plyn z Ruska Správy zo sveta Ukrajina Volodymyr Zelenskyj
