Podľa Národného bezpečnostného úradu pomôže útočníkom umelá inteligencia, ktorá umožní vytvárať falošné identity, hlasy aj videá na oklamanie ľudí a firiem
V roku 2026 budú pokračovať podvodné kybernetické kampane. Do popredia sa zároveň dostáva umelá inteligencia (AI). Aj vďaka tomu dosiahne phishing a iné podvody novú úroveň dôveryhodnosti. V predpovediach pre kybernetickú bezpečnosť na rok 2026 to uviedol Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).
„V roku 2026 bude kybernetický priestor charakterizovaný dynamicky sa vyvíjajúcim ekosystémom útočníkov. Popri štátom sponzorovaných APT (pokročilá pokračujúca hrozba, poznámka TASR) skupinách, zameraných na dlhodobú špionáž a strategické prieniky, budú aktívne aj ransomvérové gangy, hacktivistické skupiny a drobní kyberkriminálnici vrátane scam call centier, ktoré sa zameriavajú najmä na finančné podvody voči jednotlivcom a menším organizáciám,“ uviedol úrad.
AI bude prinášať stále nové kybernetické výzvy
„Paralelne bude AI zvyšovať kvalitu deepfake obsahu a dezinformačných operácií. Syntetické identity, falošné profily, hlasové a videozáznamy budú systematicky využívané na impersonáciu osôb a značiek, budovanie dôvery a šírenie škodlivého obsahu,“ varoval NBÚ. Podotkol, že rozvoj AI je však zároveň príležitosťou.