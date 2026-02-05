Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 5. februára 2026 o 7:04
Čas čítania 0:50

Zvýšený prídavok pre prvákov v sume 110 eur: Kedy ho dostanú rodičia tento tok?

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zvýšený prídavok pre prvákov v sume 110 eur: Kedy ho dostanú rodičia tento tok?
Zdroj: TASR/František Iván

V súčasnosti prídavok na dieťa vyplácajú v októbri, teda spätne za mesiac september.

Vyplatenie jednorazového zvýšeného prídavku na dieťa v sume 110 eur pre prvákov pri nástupe do prvého ročníka základnej školy (ZŠ) však nebude možné v skoršom termíne.

Opozičné poslankyne Lucia Plaváková, Simona Petrík a Beáta Jurík (všetky z PS) navrhovali, aby bol prídavok vyplácaný už v auguste za mesiac júl, pretože v tomto období vznikajú rodičom náklady na školské potreby. Poslanci Národnej rady (NR) SR však ich návrh novely zákona o prídavku na dieťa v stredu neposunuli do druhého čítania.

V súčasnosti prídavok na dieťa vyplácajú v októbri, teda spätne za mesiac september. „Rodičia pred nástupom detí do školy musia siahať do svojich úspor, požičať si alebo inak pokryť túto nezanedbateľnú finančnú záťaž. Navrhovaná zmena umožní rodičom zaobstarať školské potreby ešte pred nástupom do školy a zabráni tomu, aby boli v prvých mesiacoch povinnej školskej dochádzky vystavení stresu a náporu na rodinný rozpočet,“ uviedli predkladateľky v dôvodovej správe.


Skorší termín vyplatenia zvýšeného prídavku na dieťa mal pomôcť najmä rodinám s nižšími príjmami, ktoré nemajú žiadne úspory a kupovanie školských potrieb pre deti im spôsobuje problémy v období, keď ešte nedostanú zvýšený prídavok. Predkladateľky upozornili, že rodičia platia za školské potreby každý rok viac. Náklady na základné školské vybavenie pre prváka môžu podľa nich dosiahnuť až 280 eur.

18. januára 2026 o 6:27 Čas čítania 0:21 Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
5. februára 2026 o 6:26 Čas čítania 0:28 Bezplatná vlaková doprava v roku 2026: Kto všetko má nárok na cestovanie zadarmo Bezplatná vlaková doprava v roku 2026: Kto všetko má nárok na cestovanie zadarmo
4. februára 2026 o 19:08 Čas čítania 0:35 V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur V Belgicku sa zmenil život partii priateľov: Spolu vyhrali 123 miliónov eur
žiak, škola
Zdroj: Unsplash/Annie Spratt
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Príspevky od štátu
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 11:10
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
1
pred 2 dňami
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
včera o 12:49
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
dnes o 05:41
Polícia upozorňuje na nový typ krádeží na Slovensku: Zlodeji pri vykrádaní bytov využívajú premyslenú stratégiu
Polícia upozorňuje na nový typ krádeží na Slovensku: Zlodeji pri vykrádaní bytov využívajú premyslenú stratégiu
včera o 11:10
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
Pravidlo, o ktorom mnohí nevedia: Zamestnávateľ ti môže poslať kontrolu na PN oveľa jednoduchšie, než v minulosti
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
1
pred 2 dňami
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
3
29. 1. 2026 15:10
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
včera o 11:55
AKTUÁLNE: V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo. Hlásia dvoch zranených
AKTUÁLNE: V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo. Hlásia dvoch zranených
1
30. 1. 2026 20:00
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
Slovákov čaká prudká zmena cien na čerpacích staniciach. Odborníci už odhadli nové ceny benzínu
3
29. 1. 2026 15:10
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
3
31. 1. 2026 6:55
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 zvýšili náhrady za firemné cesty
1
29. 1. 2026 8:22
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
pred 3 dňami
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
Lifestyle news
Chatboti si vytvorili vlastné náboženstvo Crustafarianizmus. AI začala evanjelizovať počas noci
pred 25 minútami
Playstation ovládač s dotykovou plochou? Hráči by si mohli vďaka Sony meniť rozloženie tlačidiel
pred hodinou
Jan Strach z The Mag po roku znovu pred súdom: Podľa žaloby mal Železnému spôsobiť PTSD
pred 2 hodinami
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncepte
včera o 17:23
Umelá inteligencia si vie prenajať človeka. Nová platforma vydesila ľudí
včera o 16:08
13-ročný chlapec preplával 4 kilometre na breh, aby pomohol rodine. Zachránil život matke aj dvom mladším súrodencom
včera o 15:21
VIDEO: Zendaya a Pattinson ako zasnúbený pár. Trailer k ich spoločnému filmu naznačuje veľký zvrat tesne pred svadbou
včera o 14:39
Druhá séria Bachelor Česko má ďalšiu víťazku. Mírovou vyvolenou sa stala táto žena
včera o 13:51
Nočný pokus o krádež na Šafárikovom námestí v Bratislave skončil skôr, než poriadne začal. Zlodej zaspal na gauči vedľa klubu
včera o 12:46
Bentley Supersports ide naplno: Novinka ožíva v dynamickom filme so známym športovcom Travisom Pastranom
včera o 12:04
Slovensko Všetko
Vysoké dane a odvody položili ďalšiu slovenskú firmu. Ide do konkurzu, prepustiť museli desiatky zamestnancov
pred 25 minútami
Vysoké dane a odvody položili ďalšiu slovenskú firmu. Ide do konkurzu, prepustiť museli desiatky zamestnancov
Podnik, ktorý donedávna zamestnával desiatky ľudí, mieri do konkurzu.
Na budovu ministerstva obrany osadili obrovskú LED obrazovku za 400-tisíc eur. Má slúžiť na propagáciu ozbrojených síl
pred hodinou
Na budovu ministerstva obrany osadili obrovskú LED obrazovku za 400-tisíc eur. Má slúžiť na propagáciu ozbrojených síl
Polícia upozorňuje na nový typ krádeží na Slovensku: Zlodeji pri vykrádaní bytov využívajú premyslenú stratégiu
dnes o 05:41
Polícia upozorňuje na nový typ krádeží na Slovensku: Zlodeji pri vykrádaní bytov využívajú premyslenú stratégiu
Kto sú najzamestnávatelia roka 2025 na Slovensku? Uspelo Tesco, Penta Hospitals či Magistrát hlavného mesta Bratislavy
pred hodinou
Kto sú najzamestnávatelia roka 2025 na Slovensku? Uspelo Tesco, Penta Hospitals či Magistrát hlavného mesta Bratislavy
Problémový žiak strieľal v škole airsoftovou zbraňou. Dvoch spolužiakov zranil do nôh
včera o 18:28
Problémový žiak strieľal v škole airsoftovou zbraňou. Dvoch spolužiakov zranil do nôh
SHMÚ vydal výstrahu pred silným vetrom: Už o pár hodín zasiahne viaceré okresy Slovenska (+ mapy)
včera o 16:16
SHMÚ vydal výstrahu pred silným vetrom: Už o pár hodín zasiahne viaceré okresy Slovenska (+ mapy)
Slovensko Všetko
Vysoké dane a odvody položili ďalšiu slovenskú firmu. Ide do konkurzu, prepustiť museli desiatky zamestnancov
pred 25 minútami
Vysoké dane a odvody položili ďalšiu slovenskú firmu. Ide do konkurzu, prepustiť museli desiatky zamestnancov
pred hodinou
Na budovu ministerstva obrany osadili obrovskú LED obrazovku za 400-tisíc eur. Má slúžiť na propagáciu ozbrojených síl
dnes o 05:41
Polícia upozorňuje na nový typ krádeží na Slovensku: Zlodeji pri vykrádaní bytov využívajú premyslenú stratégiu
Ekonomika Všetko
Vysoké dane a odvody položili ďalšiu slovenskú firmu. Ide do konkurzu, prepustiť museli desiatky zamestnancov
pred 25 minútami
Vysoké dane a odvody položili ďalšiu slovenskú firmu. Ide do konkurzu, prepustiť museli desiatky zamestnancov
včera o 12:49
REBRÍČEK: Minimálne mzdy v EÚ v roku 2026. Pozri sa, ktoré miesto obsadilo Slovensko
pred hodinou
Kto sú najzamestnávatelia roka 2025 na Slovensku? Uspelo Tesco, Penta Hospitals či Magistrát hlavného mesta Bratislavy
Zahraničie Všetko
„Každú minútu s Epsteinom ľutujem,“ povedal Bill Gates. Od Epsteina očakával, že mu dohodí kontakty
pred 3 hodinami
„Každú minútu s Epsteinom ľutujem,“ povedal Bill Gates. Od Epsteina očakával, že mu dohodí kontakty
pred 3 dňami
Ministerstvo zahraničných vecí varuje pred dovolenkovou destináciou. V krajine chýbajú potraviny aj čistá voda
pred 2 hodinami
Ruský stand-up komik dostal za vtipy takmer šesť rokov väzenia. Kritizoval vojnu, označili ho za teroristu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
včera o 14:00
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
Prečo peniaze nevracali a aké dôsledky môžu mať kauzy tzv. haciend pre Slovensko?
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
včera o 13:13
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
včera o 05:43
Rozvody v roku 2026: Čo vás čaká, na čo si dať pozor a kde sa robia najčastejšie chyby
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
2
pred 2 dňami
Ako cestovať vlakom zadarmo v roku 2026: Pozri si aktuálne pravidlá, tipy a výnimky
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
29. 1. 2026 9:30
MBA na Slovensku: Prestížny titul alebo len predražený certifikát?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia