Podvodníci rozposielajú SMS správy s falošným číslom účtu a spoliehajú sa na tvoju nepozornosť.
Sociálna poisťovňa upozorňuje na falošné správy. Podvodníci v nich píšu, že máš voči poisťovni dlh a žiadajú o okamžitú úhradu na priložený IBAN. Hoci správa obsahuje množstvo gramatických a logických chýb, stále ťa môže ľahko uviesť do omylu.
Takto vyzerá text podvodnej SMS:
SK09 0900 00000052 2828 1120, Dobry den, neevidujeme Vas, dlh v Socialnej Poistovni vo vyske 679,77€ uhradte Prosim na Cislo Uctu SK09 0900 0000 0052 2828 1120 Dakujem.
Čo robiť, ak ti príde takáto správa?
- Neklikaj na žiadne odkazy, ktoré správa obsahuje.
- Neodosielaj peniaze na uvedené čísla účtov.
- Vymaž správu hneď, ako si ju prečítaš.
Sociálna poisťovňa nikdy nežiada osobné údaje ani platby cez SMS a nikdy v správe neposiela prekliky na iné stránky. Všetky oficiálne informácie nájdeš vždy priamo na ich webe www.socpoist.sk. Ak máš pochybnosti, radšej osobne kontaktuj svoju pobočku alebo zavolaj do Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne.