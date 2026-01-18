Stačí jeden neopatrný klik na odkaz a zadanie údajov z karty, aby si prišiel o všetky úspory.
V posledných dňoch ti do schránky mohol prísť podvodný e-mail s QR kódom, v ktorom sa podvodníci vydávajú za banku. Priložený link alebo QR kód ťa presmeruje na falošnú stránku s cieľom získať od teba citlivé informácie. Ak sa na takúto stránku preklikneš a zadáš údaje zo svojej karty, podvodníci ti jednoducho vybielia účet, informuje polícia na svojom Facebooku.
Ako rozpoznáš podvod od skutočnej správy z banky?
- Skontroluj odosielateľa: Adresa podvodného mailu nikdy nesúhlasí s oficiálnou e-mailovou adresou tvojej banky.
- Banka cez e-mail dôležité upozornenia nevybavuje.
- Osobný prístup je kľúčový: Ak banka zachytí ohrozenie tvojho účtu, komunikuje s tebou osobne, telefonicky alebo priamo cez zabezpečenú mobilnú aplikáciu.
Ak váhaš, či ide o podvod alebo relevantnú správu, vždy radšej kontaktuj svoju banku. Operátori ti ochotne ozrejmia všetky podozrenia a ochránia tvoje úspory.
18. januára 2026 o 12:46 Čas čítania 0:39 V šiestich krajoch Slovenska hrozia silné mrazy. Teplota v niektorých miestami klesne až na - 20 °C
18. januára 2026 o 10:51 Čas čítania 1:36 Fico sa stretol s Trumpom. Zhodli sa na tom, že EÚ je v hlbokej kríze