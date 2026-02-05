Kým minulý rok rozpočet na tieto lieky dosiahol 47 miliónov eur, aktuálne ho štát okresal na 34 miliónov eur.
Štát znížil zdravotným poisťovniam finančný strop o tretinu. Poisťovne tak tento rok rozdelia na lieky na výnimku menej peňazí ako vlani. Tieto lieky lekári využívajú najmä pri liečbe ťažkých diagnóz. Analytička varuje, že balík peňazí nemusí stačiť ani na záchranu životov kritických pacientov, informuje STVR.
„Ak sa niečo nezmení, bude to znamenať, že poisťovne budú uhrádzať liečbu na výnimku primárne tým pacientom, ktorým ju schválili už v minulých rokoch. Bude veľmi malý priestor, možno až žiaden, na uhrádzanie nových liekov,“ varovala odborníčka na zdravotníctvo a bývalá štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková.
Obavy o pacientov
Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová upozorňuje, že pacienti, ktorí ochorejú neskôr v roku, môžu doplatiť na skresaný rozpočet.
„Rozliečení pacienti alebo tí, ktorí si v prvom polroku podajú žiadosť na výnimkovú liečbu, majú šancu mať ju uhradenú. Smolu budú mať tí, ktorí požiadali o úhrady v druhom polroku. To je pre nás neprípustné,“ pokračovala Lévyová. Asociácia zdravotných poisťovní pripomína, že štát musí podľa programovej vyhlášky tento rok zaradiť do kategorizácie nové lieky v hodnote 95 miliónov eur.
„Máme za to, že do štandardnej úhrady sa dostane aj časť tých liekov, ktoré doteraz zdravotné poisťovne hradili na výnimky. Preto zníženie limitu výdavkov na výnimkové lieky za týchto podmienok neohrozí dostupnosť liečby pre našich poistencov,“ skonštatovala výkonná riaditeľka Asociácie zdravotných poisťovní Dajana Petríková.
Ministerstvo zdravotníctva deklaruje snahu o dostupnú liečbu a navrhlo úplné zrušenie výdavkového stropu pre zdravotné poisťovne. „Pripravovaná reforma má pre pacienta predstavovať možnosť liečby, ktorá mu v našich podmienkach dnes dostupná nie je a môže mu zásadne pomôcť,“ doplnil rezort.