Radoslava Horňáková
dnes 28. augusta 2025 o 17:56
Čas čítania 0:32

Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát

Kategória:
Slovensko
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Zdroj: Unsplash/National Cancer Institute

Pacientkou bola 81-ročná žena.

Lekársky tím z bratislavskej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda dosiahol pozoruhodný úspech, keď ako prvý na Slovensku a len štvrtý na svete vykonal inovatívny chirurgický zákrok. Pod vedením profesora Borisa Šteňa použil počas operácie špeciálny typ implantátu určený na liečbu zlyhaných bedrových endoprotéz, informovala Univerzitná nemocnica Bratislava na sociálnej sieti.

Tento prelomový komponent, nazývaný „buttress“ dlaha, je vyrobený z trabekulárneho titánu a je k dispozícii len v devätnástich špecializovaných centrách v Európe. Používať ho smú iba 23 vybraných chirurgov na celom svete, čo podčiarkuje výnimočnosť tohto zákroku. Pacientkou bola 81-ročná žena, ktorej operácia bola úspešná.

kost
Zdroj: Facebook / Univerzitná nemocnica Bratislava

Klinika v Petržalke tak potvrdila svoju pozíciu na špici medicíny. V priebehu posledných desiatich dní tím s úspechom vykonal rovnakú operáciu aj u ďalších troch pacientov, čím preukázal vysokú úroveň odbornosti a prispel k pokroku v liečbe na Slovensku.

28. augusta 2025 o 13:24 Čas čítania 0:46 Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu Školské prázdniny 2025/2026: Tu sú všetky termíny, kedy si žiaci oddýchnu
28. augusta 2025 o 12:42 Čas čítania 0:28 Pri tragickej nehode na Orave prišla o život len 21-ročné dievča Pri tragickej nehode na Orave prišla o život len 21-ročné dievča
28. augusta 2025 o 11:24 Čas čítania 0:22 Extrémista Daniel Bombic sa postaví pred súd už o týždeň. Čelí obžalobe v dvanástich bodoch Extrémista Daniel Bombic sa postaví pred súd už o týždeň. Čelí obžalobe v dvanástich bodoch
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
Správy z domova Zdravotníctvo
