Pacientkou bola 81-ročná žena.
Lekársky tím z bratislavskej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda dosiahol pozoruhodný úspech, keď ako prvý na Slovensku a len štvrtý na svete vykonal inovatívny chirurgický zákrok. Pod vedením profesora Borisa Šteňa použil počas operácie špeciálny typ implantátu určený na liečbu zlyhaných bedrových endoprotéz, informovala Univerzitná nemocnica Bratislava na sociálnej sieti.
Tento prelomový komponent, nazývaný „buttress“ dlaha, je vyrobený z trabekulárneho titánu a je k dispozícii len v devätnástich špecializovaných centrách v Európe. Používať ho smú iba 23 vybraných chirurgov na celom svete, čo podčiarkuje výnimočnosť tohto zákroku. Pacientkou bola 81-ročná žena, ktorej operácia bola úspešná.
Klinika v Petržalke tak potvrdila svoju pozíciu na špici medicíny. V priebehu posledných desiatich dní tím s úspechom vykonal rovnakú operáciu aj u ďalších troch pacientov, čím preukázal vysokú úroveň odbornosti a prispel k pokroku v liečbe na Slovensku.