Lukáš Turčan
dnes 10. februára 2026 o 5:42
Čas čítania 0:24

Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity

Štát rozdá 150-tisíc rodinných kariet. Pre rodiny s malými deťmi prinesú zľavy na plienky, výživu aj detské aktivity

Ministerstvo práce plánuje spustiť projekt digitálnej Rodinnej karty.

Rodiny s deťmi do troch rokov sa môžu čoskoro tešiť na štátnu podporu v podobe rodinnej karty. Tá má priniesť zľavy na plienky, detskú výživu či záujmové aktivity pre najmenšie deti a uľahčiť financovanie bežných rodinných potrieb. Informoval o tom denník Pravda.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš plánuje digitálne fungovanie karty cez mobilnú aplikáciu. V prvej fáze plánujú vydať približne 150-tisíc kariet. Pilotný projekt potrvá päť rokov s možnosťou predĺženia alebo rozšírenia.

Na portáli ministerstva nájdeš oznámenie o pripravovaných konzultáciách ku karte.

Na príprave projektu prebiehajú konzultácie s odborníkmi a firmami, aby bola karta nastavená efektívne a férovo.

Erik Tomáš.
Erik Tomáš. Zdroj: TASR/Martin Bauman
Slovensko
