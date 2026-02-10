Štátna poisťovňa aktualizovala verejnú databázu osôb a spoločností, ktoré dlhujú na zdravotnom poistení viac ako 100 eur.
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zverejnila na svojom webe aktualizovaný zoznam dlžníkov.
Podľa zákona musí poisťovňa uverejňovať aktualizovaný zoznam raz mesačne, a to do 20. dňa kalendárneho mesiaca. V zozname sú aktualizované informácie o osobách alebo firmách, ktoré majú nezaplatené preddavky alebo poistné aspoň tri mesiace a dlh presahuje 100 eur.
Na zozname sú fyzické osoby (s menom, adresou a výškou dlhu) a právnické osoby (firma, IČO, sídlo a výška dlhu).
Cieľom tohto zoznamu je transparentnosť. Napríklad, aby si ambulantní lekári, zamestnávatelia alebo iné subjekty mohli skontrolovať, či má klient alebo platiteľ zdravotné poistenie riadne uhradené.
Práva dlžníkov
Osoba, ktorá je uvedená v zozname, má podľa zákona právo namietať svoje zaradenie, ak si myslí, že je to neopodstatnené. Poisťovňa musí námietku preveriť a do piatich pracovných dní sa vyjadriť.