Zredukovaný Trumpov plán má úspech.
Ukrajinská delegácia sa spolu so Spojenými štátmi dohodla na podmienkach možnej mierovej dohody „Ukrajinci súhlasili s mierovou dohodou, sú tam ešte menšie detaily, ktoré treba vyriešiť, s mierovou dohodou však súhlasili,“ doplnil vysoký americký predstaviteľ, ktorého citovala stanica ABC News.
Uviedol tiež, že štátny tajomník pre pozemné sily amerického ministerstva obrany Dan Driscoll viedol rokovania v Abú Zabí s predstaviteľmi Ruska o mierovom urovnaní situácie na Ukrajine.
Driscoll a ďalší členovia delegácie rokovali s ruskou stranou s cieľom dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine. Ani Ukrajina, ani Rusko prítomnosť svojich delegácií v Abú Zabí oficiálne nepotvrdili.
Plán zástupcovia Ukrajiny, Británie, Francúzska a Nemecka zredukovali na 19 bodov. Člen delegácie Serhij Kyslycia uviedol, že politicky najcitlivejšie otázky a kontroverzné body (vrátane územných otázok a vzťahov NATO, Ruska a USA) vyjednávači ponechali na prezidentov krajín Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského.