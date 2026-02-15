Slovensko a Spojené štáty prehlbujú spoluprácu v strategických oblastiach.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v nedeľu rokoval s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom a delegáciami oboch krajín. Počas stretnutia diskutovali o spolupráci v jadrovej energetike, dodávkach ropy a plynu, vojne na Ukrajine a situácii v NATO. Premiér potvrdil záujem o americkú pomoc pri výstavbe novej jadrovej elektrárne a navrhol spoločné rokovania krajín V4 s USA o energetike. S Rubiom prebral aj zámer SR kúpiť ďalšie štyri stíhačky F-16 a ponúkol Slovensko ako miesto pre mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou.
Strategické plány v energetike a obrane
Fico ocenil, že stretnutie s Rubiom nadviazalo na jeho nedávne rokovanie s prezidentom Donaldom Trumpom v Amerike. Deklaroval, že Slovensko chce pod americkou hlavičkou vytvoriť nadnárodné konzorcium. To má do roku 2040 garantovať výstavbu nového jadrového bloku s výkonom 1200 megawattov. Premiér očakáva, že krajiny podpíšu konkrétne dohody so spoločnosťou Westinghouse už v priebehu budúceho roka. Amerických partnerov požiadal o spoluprácu aj v prípravných štádiách projektu.
V oblasti obrany premiér potvrdil pokračovanie vojenskej spolupráce. Slovensko má záujem o celkovo 18 stíhačiek F-16. K už objednaným 14 kusom chce štát zaobstarať ďalšie štyri, o čom momentálne obe strany diskutujú.
Energetická kríza a vojna na Ukrajine
Predseda vlády informoval šéfa americkej diplomacie o zložitej situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensko. Spoločne hľadali alternatívy, pričom Fico očakáva posun aj od pondelkového stretnutia s Viktorom Orbánom. Prípadné zastavenie tranzitu ropy cez Ukrajinu označil premiér za politické vydieranie Ukrajiny voči Maďarsku.
Pri téme vojny na Ukrajine Fico ocenil snahu amerického prezidenta o rýchle ukončenie konfliktu a deklaroval pripravenosť Slovenska pomôcť v mierových iniciatívach. K téme NATO uviedol, že SR rozumie postoju USA, podľa ktorého sa EÚ musí viac starať o svoju bezpečnosť a zvyšovať výdavky na obranu.
Budúcnosť formátu V4
Fico pripomenul, že Slovensko od 1. júla 2026 preberie predsedníctvo vo V4. Plánuje k aktuálnym témam prizývať aj zahraničných partnerov a prejavil záujem o rokovanie vo formáte V4 + USA. Podľa premiéra USA a SR vzájomne rešpektujú svoje postoje, v spoločných záujmoch vystupujú ako spojenci a pri rozdielnych názoroch hľadajú riešenia cestou rokovaní.