Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 17. februára 2026 o 6:29
Čas čítania 0:25

Fiktívna živnosť verzus pracovný pomer: Toto je rozdiel, ktorý môže rozhodnúť o pokute

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fiktívna živnosť verzus pracovný pomer: Toto je rozdiel, ktorý môže rozhodnúť o pokute
Zdroj: TASR/František Iván

Fiktívna živnosť v praxi nahrádza bežný pracovný pomer.

Neoprávnené podnikanie znamená, že niekto dlhodobo zarába bez potrebného oprávnenia, najčastejšie bez živnosti alebo mimo jej povoleného rozsahu. Ak niekto pravidelne predáva výrobky či poskytuje služby za účelom zisku, zákon to považuje za podnikanie a vyžaduje oprávnenie.

Nie každá zárobková aktivita však znamená podnikanie. Jednorazový predaj alebo príležitostná brigáda zvyčajne nepodliehajú rovnakým pravidlám, pokiaľ nejde o systematickú činnosť.

Samostatnou kapitolou je takzvaná fiktívna živnosť. Formálne síce existuje, no v praxi môže slúžiť na obchádzanie zákona. Typickým príkladom je človek, ktorý pracuje pre jednu firmu ako živnostník, ale funguje ako bežný zamestnanec, má pevný pracovný čas, nadriadeného a pravidelný príjem.

Viac o kontrolách a hroziacich pokutách nájdeš v tomto článku
ODVODY, ŽIVNOSŤ, ŽIVNOSTNÍK
Zdroj: TASR/František Iván
10. februára 2026 o 6:28 Čas čítania 1:08 Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur Boj proti šedej ekonomike pokračuje: Finančná správa predstavila plány, ako stopnúť úniky vo výške skoro 400 miliónov eur
15. februára 2026 o 14:19 Čas čítania 0:27 Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
17. februára 2026 o 11:44 Čas čítania 0:45 Fico avizuje potenciálne znižovanie úrokov pri hypotékach. Z bývania sa podľa jeho slov stal nedosiahnuteľný luxus Fico avizuje potenciálne znižovanie úrokov pri hypotékach. Z bývania sa podľa jeho slov stal nedosiahnuteľný luxus
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Ekonomika
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 05:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
dnes o 07:58
Autobus sa zrazil s kamiónom, jeho vodič na mieste zhorel. Donovaly sú momentálne neprejazdné
Autobus sa zrazil s kamiónom, jeho vodič na mieste zhorel. Donovaly sú momentálne neprejazdné
pred 2 dňami
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
pred 3 hodinami
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
včera o 18:04
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
pred 2 dňami
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
včera o 05:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
včera o 06:30
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
včera o 13:03
Slovenská sporiteľňa znižuje úroky na hypotékach. Pozri si aktuálne sadzby
Slovenská sporiteľňa znižuje úroky na hypotékach. Pozri si aktuálne sadzby
dnes o 07:58
Autobus sa zrazil s kamiónom, jeho vodič na mieste zhorel. Donovaly sú momentálne neprejazdné
Autobus sa zrazil s kamiónom, jeho vodič na mieste zhorel. Donovaly sú momentálne neprejazdné
pred 2 dňami
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
11. 2. 2026 8:19
Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
Na Slovensku treba počítať s víchricou, vietor v nárazoch dosiahne rýchlosť 135 km/h. Zasiahne najmä tieto okresy
12. 2. 2026 6:24
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
Ak musíš počas jarných prázdnin zostať doma s dieťaťom, štát ti pošle dávku. Stačí vyplniť formulár
12. 2. 2026 15:00
Sociálna poisťovna tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
Sociálna poisťovna tvrdo zakročila proti Slovákom, ktorí zneužívali práceneschopnosť. Ušetrili až 140 miliónov eur
4
13. 2. 2026 8:27
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
Slováci zálohujú vo veľkom. Po novom si budú môcť peniaze za vrátene fľaše poslať na účet, takto to bude fungovať
Lifestyle news
Zmrazená „poistka“ na rodičovstvo má svoje limity. Čo sa deje s vajíčkami a embryami, ktoré už nikto nepotrebuje?
pred hodinou
Invázia ako zo Stranger Things: Britské pobrežie zaplavili stovky bizarných tvorov, odborníci vysvetľujú vzácny úkaz
pred 2 hodinami
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
pred 3 hodinami
AstralKid22 vydáva nový album po viac ako troch rokoch. Počuť v ňom budeš mocť aj Calina či Luisu
včera o 15:59
Hviezda Upírskych denníkov Paul Wesley sa presunul na Štrbské Pleso. Natáčať by tam mohol film s Benom Stillerom
včera o 14:57
Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka
včera o 14:05
Netflix ovládol poľský seriál: Príbeh o otrávených deťoch zo 70. rokov získava vysoké hodnotenia
včera o 12:16 1
Od dnes môžeš ísť na letisko novou expresnou linkou. Cesta z Nív potrvá len 15 minút
včera o 11:29
VIDEO: Lietadlo muselo núdzovo pristáť po hromadnej bitke. Dvoch mužov zadržala polícia
včera o 10:48
REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
včera o 09:03
Ekonomika Všetko
Fico avizuje potenciálne znižovanie úrokov pri hypotékach. Z bývania sa podľa jeho slov stal nedosiahnuteľný luxus
pred 27 minútami
Fico avizuje potenciálne znižovanie úrokov pri hypotékach. Z bývania sa podľa jeho slov stal nedosiahnuteľný luxus
Premiér Robert Fico otvorene kritizuje realitný trh a prudké zdražovanie bytov označuje za neúnosné.
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
pred 3 dňami
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
Plánuješ si zobrať hypotéku? Uškodiť ti môžu hazardné hry aj stránky pre dospelých
pred 4 dňami
Plánuješ si zobrať hypotéku? Uškodiť ti môžu hazardné hry aj stránky pre dospelých
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci
13. 2. 2026 7:11
Prepúšťanie dorazilo aj na Slovensko: O prácu prichádzajú technici aj kancelárski zamestnanci
Čo je to neoprávnené podnikanie a fiktívna živnosť? Mnohí Slováci porušujú zákon, možno o tom ani nevedia
12. 2. 2026 17:41
Čo je to neoprávnené podnikanie a fiktívna živnosť? Mnohí Slováci porušujú zákon, možno o tom ani nevedia
Aké postihy hrozia pri neoprávnenom podnikaní a kto môže skončiť vo väzení?
pred 3 dňami
Aké postihy hrozia pri neoprávnenom podnikaní a kto môže skončiť vo väzení?
Slovensko Všetko
Autobus sa zrazil s kamiónom, jeho vodič na mieste zhorel. Donovaly sú momentálne neprejazdné
dnes o 07:58
Autobus sa zrazil s kamiónom, jeho vodič na mieste zhorel. Donovaly sú momentálne neprejazdné
pred 3 hodinami
Lidl sťahuje z predaja obľúbenú potravinu Slovákov. Máte ju doma aj vy?
pred 27 minútami
Fico avizuje potenciálne znižovanie úrokov pri hypotékach. Z bývania sa podľa jeho slov stal nedosiahnuteľný luxus
Ekonomika Všetko
Fico avizuje potenciálne znižovanie úrokov pri hypotékach. Z bývania sa podľa jeho slov stal nedosiahnuteľný luxus
pred 27 minútami
Fico avizuje potenciálne znižovanie úrokov pri hypotékach. Z bývania sa podľa jeho slov stal nedosiahnuteľný luxus
dnes o 06:29
Fiktívna živnosť verzus pracovný pomer: Toto je rozdiel, ktorý môže rozhodnúť o pokute
pred 3 dňami
Fajčiari si priplatia: EÚ chystá ďalší krok, cigarety môžu stáť aj 13 €
Zahraničie Všetko
Streľba na hokejovom zápase v USA si vyžiadala obete. Útočník chcel zasiahnuť vlastnú rodinu
pred 2 hodinami
Streľba na hokejovom zápase v USA si vyžiadala obete. Útočník chcel zasiahnuť vlastnú rodinu
včera o 05:55
Európska krajina zavádza povinnú vojenskú službu. S výcvikom začne už tento rok
včera o 16:23
VIDEO: Muž sa v obchodnom centre v Taliansku pokúsil uniesť dieťa. Matke ho chcel vytrhnúť priamo z rúk

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Prepis auta v roku 2026 bez chýb a čakania: Nezabudnite na tieto dokumenty, poplatky a dôležité termíny
včera o 18:16
Prepis auta v roku 2026 bez chýb a čakania: Nezabudnite na tieto dokumenty, poplatky a dôležité termíny
Kúpa jazdeného auta síce znie ako jednoduchá záležitosť – vyberieš, zaplatíš a jazdíš. Realita je však trošku iná. Po podpise kúpnej zmluvy totiž prichádza povinnosť, ktorá sa vzťahuje na každého nového vlastníka - prepis vozidla na nového majiteľa.
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
11. 2. 2026 17:37
Hádka o Trumpovi skončila tragédiou: Muž v Texase pod vplyvom alkoholu zastrelil svoju dcéru
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
3
11. 2. 2026 9:04
Pracuješ na živnosť, no máš šéfa aj fixný čas? Štát ide po fiktívnych živnostníkoch, hrozia tisícové pokuty aj roky vo väzení
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
4. 2. 2026 14:00
„Ak ovládajú systém, kontrola prestáva fungovať.“ Europoslanec Zdechovský vysvetľuje zlyhanie pri kauze haciend
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
4. 2. 2026 13:13
Dali vám výpoveď alebo nezaplatili mzdu? Takéto sú vaše práva (OTÁZKY A ODPOVEDE)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia