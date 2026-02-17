Odborníci radia overovať inzeráty cez oficiálne kanály.
Falošné pracovné ponuky sa na internete šíria čoraz rýchlejšie. Podvodníci pritom po novom využívajú aj nástroje umelej inteligencie, kvôli ktorým pôsobia inzeráty dôveryhodnejšie. Upozornila na to personálna agentúra MAXIN’S Group.
Rizikom sú aj „ghost jobs“
Najviac ohrození sú študenti, cudzinci, ľudia hľadajúci prácu v zahraničí či tí, ktorí si zamestnanie hľadajú prvýkrát alebo po dlhšej prestávke. Agentúra eviduje oproti obdobiu pred pandémiou výrazný nárast takýchto podvodov.
Rizikom sú aj takzvané „ghost jobs“, inzeráty, ktoré vyzerajú ako reálne pracovné ponuky, no v skutočnosti sa na danú pozíciu nikoho prijať nechystajú.
Varovnými signálmi bývajú nereálne vysoké platy, nejasný opis práce, chýbajúce kontakty, zahraničné čísla či tlak na rýchle rozhodnutie. Odborníci odporúčajú overovať ponuky cez oficiálne stránky firiem alebo personálnych agentúr.