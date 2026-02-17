Tvrdí, že Žilinkova aktuálna kritika vlády nie je úprimným bojom za zákonnosť, ale len snahou zachrániť si vlastnú kožu.
Novinár Marek Vagovič ostro reaguje na slová generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten kritizoval Vagovičove vyjadrenie pre Postoj o tom, že šéf prokuratúry „vysiela signál súčasnej opozícii“.
„S takými nezmyslami a fantazmagóriami, aké vyslovil ‚generálny omyl žurnalistiky‘ (odkazuje na Vagovičovu knihu o Žilinkovi s názvom Generálny omyl – pozn. redakcia), sa nemám čas ani dôvod zaoberať,“ napísal Žilinka na sociálnej sieti Facebook. K príspevku vypol možnosť komentovania.
Novinár si však za svojimi slovami stojí a tvrdí, že Žilinka len prepína do režimu „pudu sebazáchovy“, pretože „smerácka loď sa potápa“.
Vagovič píše, že za 25 rokov v profesii si vybudoval sieť informátorov v politike aj v bezpečnostných zložkách. „Maroš Žilinka veľmi dobre vie, že som mal vždy spoľahlivé zdroje a nestrieľal som slepými,“ odkazuje novinár.
Opiera sa pritom aj o svedectvá zo svojej knihy Generálny omyl, v ktorej viacerí aktéri pod vlastnými menami opisujú Žilinkove nadštandardné vzťahy s Robertom Kaliňákom či údajné vynášanie spisov vtedajšiemu šéfovi SIS Vladimírovi Pčolinskému.
Vagovič tvrdí, že generálny prokurátor päť rokov kryl korupciu na najvyšších miestach a pomáhal likvidovať právny štát. Žilinka podľa novinára pomáhal „našim ľuďom“ vyhýbať sa súdom a podporil zmeny, ktoré oslabili spravodlivosť. „Hodil cez palubu vlastných kolegov z ÚŠP,“ doplnil novinár.
Dnešnú zmenu Žilinkovej rétoriky preto nepovažuje za náhle precitnutie, ale za oportunizmus. „Generálny prokurátor hľadá novú perspektívu. Dnes oportunisticky otáča, lebo smerácka loď sa potápa,“ tvrdí Vagovič a dodáva, že Žilinkova nervozita pramení zo strachu z vlastnej zodpovednosti.
„Je arogantný, pretože mu kazím hru. Je nervózny, pretože vie, čo všetko spáchal,“ uzatvoril svoj príspevok na sociálnej sieti.