Jakub Paulík
dnes 17. februára 2026 o 17:34
Čas čítania 0:22

Slovenský hokejista Kukumberg sa zotavuje z vážnej nehody. Je pri vedomí a komunikuje s rodinou

Slovenský hokejista Kukumberg sa zotavuje z vážnej nehody. Je pri vedomí a komunikuje s rodinou
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Čakajú ho však ešte dlhé týždne rehabilitácie.

HC SLOVAN Bratislava priniesol pozitívne správy o zdravotnom stave Romana Kukumberga. Hokejista sa 2. decembra stal účastníkom vážnej dopravnej nehody medzi Kvetoslavovom a Šamorínom.

Podľa najnovších informácií priamo z prostredia tímu je hokejista momentálne v stabilizovanom stave a komunikuje so svojimi najbližšími. Na základe rozhodnutia lekárov ho teraz čaká trojtýždňová komplexná rehabilitácia v špecializovanom Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej.

Klub zdôraznil, že s hráčom aj jeho rodinou zostáva v každodennom kontakte a poskytuje mu maximálnu podporu. Zároveň vyjadril obrovskú vďaku záchranným zložkám a lekárom z bratislavských Kramárov, ktorí sa o Romana po nehode starali. 

Kukumberg
Zdroj: TASR - Veronika Mihaliková
Slovensko
