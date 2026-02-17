Čakajú ho však ešte dlhé týždne rehabilitácie.
HC SLOVAN Bratislava priniesol pozitívne správy o zdravotnom stave Romana Kukumberga. Hokejista sa 2. decembra stal účastníkom vážnej dopravnej nehody medzi Kvetoslavovom a Šamorínom.
Podľa najnovších informácií priamo z prostredia tímu je hokejista momentálne v stabilizovanom stave a komunikuje so svojimi najbližšími. Na základe rozhodnutia lekárov ho teraz čaká trojtýždňová komplexná rehabilitácia v špecializovanom Národnom rehabilitačnom centre v Kováčovej.
Klub zdôraznil, že s hráčom aj jeho rodinou zostáva v každodennom kontakte a poskytuje mu maximálnu podporu. Zároveň vyjadril obrovskú vďaku záchranným zložkám a lekárom z bratislavských Kramárov, ktorí sa o Romana po nehode starali.