Kúpa auta so sebou prináša aj povinnú návštevu dopravného inšpektorátu.
Cena prepisu auta závisí najmä od výkonu motora a veku vozidla. Minimálny správny poplatok za zápis držiteľa je približne 33 eur. Výsledná sadzba poplatku závisí od výkonnosti motora (v kW) a ekologického koeficientu vozidla.
Ďalšie možné náklady:
- vydanie nových evidenčných tabuliek stojí približne 25 eur za kus,
- personalizovaná značka môže stáť aj 250 eur,
- zrýchlené vydanie osvedčenia o evidencii (do 2 pracovných dní) stojí približne 45 eur,
- v niektorých prípadoch môže byť poplatok znížený, napríklad pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo pri ekologických vozidlách.
Ďalšie detaily sa dočítaš v tomto zhrnutí.
