Rekordný nárast.
Slovenskí spotrebitelia pocítili v januári 2026 výrazný nárast cien. Medzimesačne sa ceny zvýšili o 1,8 %, čo predstavuje najväčší skok za posledné tri roky. Medziročná inflácia stúpla na úroveň 4 %. Za týmto vývojom stoja najmä novoročné úpravy daní, zmeny regulovaných cien energií a nová „daň z cukru“, informuje štatistický úrad SR.
Vplyv na peňaženky mali tieto oblasti:
- Bývanie a energie (+4,4 % medzimesačne):
- Štát upravil regulované ceny, čo vystrelilo ceny tepla o 28,2 %.
- Plyn zdražel o 6,6 % a elektrina o 4,8 %.
- Viac platíme aj za vodné a stočné.
- Potraviny a nealko nápoje (+2,5 % medzimesačne):
- Ceny ovocia a orechov vyleteli o viac ako 9 %.
- Zelenina zdražela o 7 %.
- Daň z cukru a vyššia DPH na sladené výrobky zdvihli ceny osviežujúcich nápojov o takmer 10 %. Káva je medziročne drahšia až o štvrtinu.
Infláciu brzdili najmä dva faktory:
- Doprava: Pohonné hmoty a letecká doprava medzimesačne aj medziročne zlacneli.
- Výpredaje: Obchodníci v januári tradične znížili ceny oblečenia a obuvi.
